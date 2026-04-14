martes 14 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mensaje

Ante empresas norteamericanas, Milei volvió a pedir paciencia

Javier Milei trató de explicar el fenomeno inflacionario en la AmCham, tras el 3,4% que marcó el IPC de marzo.

Por Guido Berrini
image

El presidente Javier Milei reconoció que no le gustó el dato de la inflación del 3,4% de marzo último y que “de a poco viene subiendo desde mediados del año pasado”, pero remarcó que “para adelante va a bajar” de esa cifra.

Lee además
milei comento el dato de inflacion: es malo
Precios

Milei comentó el dato de inflación: "Es malo"
scott bessent volvio a bancar a milei: exito fantastico
Apoyo

Scott Bessent volvió a bancar a Milei: "Éxito fantástico"

“El crédito está creciendo, empezamos a recomponer el capital de trabajo y cuando eso pase, la Argentia vuelve a crecer. La inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va retomar su senda de crecimiento que teníamos antes del ataque de la política”, remarcó. El conomista habló con decisión, elevando su tono de voz y remarcando que el país se encuentra en el camino correcto.

“Cuando los políticos reciben un mal dato, fingen demencia o hablan de otra cosa. Nosotros tenemos cosas buenas para hablar hoy, pero como yo soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional y como odio la inflación y como el dato no me gustó, voy a hablar de inflación”, sostuvo al iniciar su exposición en el encuentro de la AmCham.

Y explicó: “La caída de la demanda de dinero de la segunda mitad del año pasado iba a impacatar en la tasa de inflación. Después está lo estacional, marzo es un mes con el impacto de la educación, después estuvo el impacto de la guerra y lo vinculado al transporte. Y está el impacto de la carne, todo eso es lo que explica ese salto de la tasa de inflación”.

Milei en la AmCham Summit 2026, donde fue recibido por el CEO, Alejandro Díaz, y la presidenta de la entidad, Mariana Schoua.

“Hay que tener paciencia, cuando uno se desespera toma decisiones incorrectas”, insistió.

“Además tengo una buena noticia: La demanda de dinero está subiendo”, sostuvo en referencia a que eso ayudará a bajar la inflación en el futuro. También mencionó que si su gobierno no resuelve los problemas, no tiene inconvenientes en volver al sector privado. “Nos volvemos a nuestras casas, volvemos al sector privado”, lanzó. Pero remarcó que cree que la economía mejorará, un mensaje que dio todo el oficialismo a lo largo de la jornada.

El jefe de Estado arribó al lugar pasadas las 18 rodeado de la custodia presidencial de Casa Militar. Evitó cualquier contacto con la prensa pero quiso estar cerca de sus ministros presentes en el lugar. Aparecieron cerca de él Manuel Adorni, jefe de Gabinete, Pablo Quirno, el Canciller, y Mario Lugones, ministro de Salud.

Seguí leyendo

Caputo responsabilizó por la suba de la inflación a la guerra y las tarifas

Quirno negó que vaya a reemplazar a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete

La inflación en dólares del 2026 ya es del 13%

Las dos jubiladas que le prestaron dólares a Adorni se presentan en tribunales

Intendentes de todo el país marcharon al Ministerio de Economía

El Senado reanuda el debate por la Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Confirmaron el aumento definitivo de mayo para jubilados: de cuánto es

Vuelve Ficha Limpia al Congreso tras el revés del año pasado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
confirmaron el aumento definitivo de mayo para jubilados: de cuanto es
ANSES

Confirmaron el aumento definitivo de mayo para jubilados: de cuánto es

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirmaron la identidad de la mujer fallecida en el Dique de Ullum
Deceso

Confirmaron la identidad de la mujer fallecida en el Dique de Ullum

Tristeza en el arte sanjuanino por la muerte de la hija de dos reconocidos músicos; uno de ellos falleció hace una semana
Consternación

Tristeza en el arte sanjuanino por la muerte de la hija de dos reconocidos músicos; uno de ellos falleció hace una semana

La mina Veladero, de Barrick y Shandong, en Iglesia. Cámaras de proveedores de Iglesia plantearon su malestar ante la empresa tras la desvinculación de Analía García y advirtieron por el impacto en el vínculo con la comunidad local.
Proveedores mineros en Iglesia

La salida de una ejecutiva de Barrick sigue haciendo ruido: proveedores se reunieron con la empresa y siguen las dudas

La respuesta de la mujer que los libertarios quieren como gobernadora
Tiempo de definiciones

La respuesta de la mujer que los libertarios quieren como gobernadora

Imagen ilustrativa.
Importante

En San Juan, un municipio lanzó un plan para vender 200 lotes: cómo es el financiamiento

Te Puede Interesar

La Policía impidió el ingreso a la audiencia del ex comisario golpeador y evitó que fuera fotografiado
En Flagrancia

La Policía impidió el ingreso a la audiencia del ex comisario golpeador y evitó que fuera fotografiado

Por Luz Ochoa
Miércoles inestable en San Juan, con chaparrones y ráfagas intensas
SMN

Miércoles inestable en San Juan, con chaparrones y ráfagas intensas

En desaparición: estiman que el 80% de taxis y remises circulan sin licencia
Transporte

En desaparición: estiman que el 80% de taxis y remises circulan sin licencia

Intentó degollar a su hermano en Rawson, quedó preso y su abogado asegura que fue legítima defensa
Dos meses de preventiva

Intentó degollar a su hermano en Rawson, quedó preso y su abogado asegura que fue legítima defensa

Economistas de San Juan aseguran que la caída del consumo sostiene la inflación y creen difícil lograr bajarla en menos de un 1% para agosto
Análisis

Economistas de San Juan aseguran que la caída del consumo "sostiene" la inflación y creen difícil lograr bajarla en menos de un 1% para agosto