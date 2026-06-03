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Perspectiva

La opinión del "cerebro mileísta" de San Juan sobre la tensión con Bullrich

El diputado sanjuanino minimizó la crisis en La Libertad Avanza por la marcha atrás con la postulación de la jueza Michelli.

Por Redacción Tiempo de San Juan
José Peluc, diputado nacional por San Juan de LLA (foto: Parlamentario)

José Peluc, diputado nacional por San Juan de LLA (foto: Parlamentario)

Ante la tensión generada por la intención de retirar los pliegos de la jueza Verónica Michelli por parte del presidente Javier Milei, el diputado nacional de La Libertad Avanza marcó su posición ante la crítica de la senadora Patricia Bullrich a la decisión del primer mandatario.

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Frente a esta discrepancia, desde el Gobierno nacional confirmaron que mañana habrá sesión en el Senado, pero no se avanzará con el tratamiento del pliego de la jueza María Verónica Michelli. Cabe destacar que senadores cercanos a La Libertad Avanza cuestionaron el retiro del pliego al considerar que Michelli había cumplido todas las instancias institucionales exigidas: la propuesta había sido enviada por el Poder Ejecutivo, atravesó la audiencia pública correspondiente y no registró impugnaciones durante su tratamiento.

En este sentido, el diputado nacional por La Libertad Avanza José Peluc marcó su postura ante este conflicto. El legislador manifestó que no apoya una decisión específica tomada por Bullrich, aunque la considera legítima dentro del espacio, señalando que en los acuerdos políticos "no siempre vamos a estar de acuerdo con los que acordamos".

Además, aseguró que no percibe estas diferencias como una cuestión de división partidaria, sino como una divergencia de pensamiento en un tema puntual. De esta manera, aclaró que, políticamente, todos los miembros del espacio están alineados. Por este motivo, Peluc descartó que esto signifique una separación partidaria de Bullrich de La Libertad Avanza. Así, frente a la diferencia mencionada, confirmó que su postura está del lado del Presidente.

Diferencias entre senadores de LLA

Fuertes reproches se desataron este miércoles en la reunión del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, donde los senadores más cercanos a Karina Milei le recriminaron a Patricia Bullrich su decisión de objetar la decisión del Gobierno de pedir el retiro del pliego de Verónica Michelli.

Voceros parlamentarios señalaron que la senadora karinista Nadia Márquez fue la crítica más dura contra Bullrich, y la acusó de tener actitudes "personalistas", en momentos en que la prioridad es defender el proyecto de Javier Milei.

Según supo la Agencia de Noticias Argentinas, hubo "reproches" a la jefa del bloque libertario que se hicieron casi a los gritos por su planteo contrario al pedido del Gobierno de apoyar el retiro del pliego de la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Las fuentes comentaron que Bullrich optó por no responder las críticas y mantuvo la misma postura que más temprano manifestó sobre su decisión de rechazar el veto al pliego de Michelli.

Por otra parte, el oficialismo confirmó este miércoles que mañana habrá sesión en el Senado, pero no avanzará con el tratamiento del pliego de la jueza María Verónica Michelli. En una reunión de labor parlamentaria con los jefes de bloque, los referentes del Gobierno en la Cámara Alta decidieron que, ante el fuerte malestar interno y de los aliados por el intento de retirar la candidatura tras la firma del dictamen, es preferible postergar ese debate para una próxima convocatoria en el recinto.

Sin embargo, se dará ingreso a nuevas propuestas, como así también está previsto que se incorpore al expediente el retiro del pliego de Michelli, tachada por el Gobierno por tratarse de la cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista especializado en investigaciones, que ha trabajado especialmente en el tema de la criptomoneda $LIBRA, que le quita el sueño a los hermanos Milei

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