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Pasaje a España

Buscan voluntarios para vivir gratis entre las montañas y con trabajo asegurado

Un pueblo de solo 40 habitantes ofrece vivienda rehabilitada, empleo fijo de albañil y transporte escolar gratis a la familia que decida quedarse para siempre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El pueblo de España que busca familias y les ofrece vivienda y trabajo.

El pueblo de España que busca familias y les ofrece vivienda y trabajo.

El pequeño pueblo de Arenillas, en la provincia de Soria (Castilla y León), busca familias dispuestas a mudarse y revitalizar su comunidad. A cambio, ofrece vivienda gratuita, trabajo asegurado y un entorno natural privilegiado entre las montañas del interior de España.

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Con apenas 40 habitantes censados, Arenillas es un ejemplo vivo de los desafíos que enfrenta la España rural. Durante décadas, la despoblación ha sido una amenaza constante: los jóvenes se marchan a las ciudades en busca de oportunidades y el pueblo lucha por mantener su actividad durante todo el año.

Sin embargo, el ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas han decidido tomar cartas en el asunto. Tras rehabilitar siete viviendas en los últimos años, ahora ponen a disposición una casa municipal completamente equipada y sin coste de alquiler para la familia seleccionada. El objetivo es claro: atraer población estable, especialmente familias con hijos en edad escolar, para garantizar el futuro del pueblo.

¿Qué ofrece exactamente esta oportunidad?

La propuesta es irresistible y va más allá de una simple casa gratis. Todo esto se enmarca en un entorno natural espectacular, entre las montañas y valles de Soria, perfecto para quienes buscan una vida más tranquila, sostenible y alejada del estrés urbano.

Además de la vivienda rehabilitada (sin gastos de alquiler), la familia elegida recibirá:

  • Empleo estable como albañil: se trata de un puesto de mantenimiento y rehabilitación de edificios municipales. Es un trabajo fijo que cubre necesidades reales del patrimonio rural y proporciona ingresos seguros.
  • Gestión del bar social o centro social: no es obligatoria, pero representa una excelente oportunidad para integrarse en la comunidad. Este espacio funciona como punto de encuentro para vecinos, celebraciones y actividades culturales, y se ofrece como complemento al salario de albañil.
  • Transporte escolar gratuito: los niños podrán ir al colegio comarcal de Berlanga de Duero, ubicado a solo 20 km, sin coste alguno gracias a la gestión de la Junta de Castilla y León.
  • Conexión a internet mejorada: ideal para quienes quieran combinar el empleo local con algo de teletrabajo.
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Requisitos para participar: ¿eres la familia ideal?

La iniciativa está dirigida principalmente a familias con niños en edad escolar. No buscan turistas temporales ni personas solas, sino residentes permanentes que se comprometan a largo plazo y contribuyan a la vida del pueblo.

El ayuntamiento prioriza perfiles motivados por un cambio real de vida, con ganas de formar parte de la comunidad y ayudar a mantener vivo el espíritu rural.

De acuerdo a EFE, en menos de una semana desde que se lanzó la oferta, ya se recibieron más de 100 solicitudes (y en semanas posteriores se reportaron miles de correos y formularios).

Familias de toda España e incluso del extranjero (incluyendo América Latina) han mostrado interés. Esto demuestra el enorme atractivo de vivir gratis en un entorno de montañas con trabajo asegurado.

Cómo postularse paso a paso

No hay plazo fijo cerrado en las informaciones publicadas, pero se recomienda actuar rápido porque el interés es masivo. El proceso es sencillo y directo:

  • Contactá al Ayuntamiento de Arenillas a través de su página web oficial, teléfono o email (puedes encontrar los datos actualizados en el sitio municipal o en portales de noticias locales).
  • Envía una solicitud detallada explicando tu situación familiar, motivaciones y experiencia (especialmente en albañilería o gestión de espacios sociales).
  • El ayuntamiento evaluará las candidaturas priorizando el compromiso a largo plazo y la presencia de niños.

Fuente: El Cronista

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