Entre Real Madrid y Barcelona, el papa León XIV eligió sin vueltas

El papa León XIV reveló durante un viaje a España que, entre Real Madrid y Barcelona, simpatiza por el club merengue.

Una pregunta futbolera alcanzó para generar repercusión durante el viaje del papa León XIV hacia España. Consultado sobre si prefería al Real Madrid o al Barcelona, el Sumo Pontífice respondió sin rodeos y se inclinó por el conjunto madrileño.

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"Es fácil", respondió entre sonrisas antes de aclarar que, como líder de la Iglesia Católica, "el Papa es de todos los equipos". Sin embargo, enseguida agregó que Robert Francis Prevost, su nombre antes de asumir el pontificado, es hincha del Real Madrid.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2063319451055862197&partner=&hide_thread=false Le preguntaron si prefería al Real Madrid o al Barcelona y el papa León XIV no dudó pic.twitter.com/4QQKA2E7cD — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 6, 2026

La elección futbolera del papa León XIV

La confesión se produjo durante una charla informal con periodistas que viajaban junto a él en el avión papal.

La respuesta rápidamente se volvió viral en redes sociales, especialmente entre seguidores del fútbol español, debido a la histórica rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona.

Si bien mantuvo el tono distendido, el Pontífice dejó en claro cuál es su simpatía personal cuando se trata de elegir entre los dos clubes más populares de España.

El vínculo entre el Papa y el Real Madrid

La relación entre León XIV y el club madrileño no es nueva.

Tras su elección como sucesor del papa Francisco en mayo de 2025, el Real Madrid difundió un comunicado oficial para felicitarlo y desearle un pontificado exitoso.

En aquel mensaje, la institución expresó su deseo de que su liderazgo contribuyera a fortalecer valores como la paz, la solidaridad, la fraternidad y la justicia en el mundo.

Un Papa apasionado por el deporte

Al igual que Francisco, reconocido hincha de San Lorenzo, León XIV también mantiene una estrecha relación con el deporte.

Además de su interés por el fútbol, el Pontífice es aficionado al tenis y al béisbol, disciplinas que siguió durante gran parte de su vida.

Su vínculo con el fútbol se fortaleció especialmente durante los años que residió en Perú, país del que también posee nacionalidad y donde desarrolló una fuerte afinidad por este deporte.

La respuesta sobre el Real Madrid mostró una faceta relajada del líder de la Iglesia Católica y volvió a confirmar que el fútbol sigue siendo un lenguaje universal capaz de atravesar fronteras, culturas y credos.