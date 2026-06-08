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Terribles imágenes

Un impresionante terremoto de 7,8 sacudió a Filipinas y emitieron alerta por tsunami en Indonesia

El fenómeno se registró durante la mañana del lunes y generó réplicas en otros países; hubo personas fallecidas y se registraron olas de al menos un metro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las consecuencias del devastador terremoto en Filipinas.

Las consecuencias del devastador terremoto en Filipinas.

Durante la mañana de este lunes un terremoto de 7,8 sacudió a Filipinas y generó réplicas en otros países, como Indonesia, donde se emitió una alerta por tsunami, y Malasia. El fenómeno tuvo epicentro en Mindanao, en la parte sur del archipiélago, según indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se registró la muerte de al menos 17 personas y hubo un centenar de heridos.

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El organismo advirtió que hay un área significativa afectada y que la población se encuentra “expuesta” en términos de deslizamientos de tierra y, en cuanto a los niveles de licuefacción, aseguró que existe una “amplia población expuesta”.

Tras los movimientos, Robert Dagon, de la policía de Ciudad General Santos, informó que, en un reporte inicial, se registró al menos una muerte. “Varios edificios colapsaron, algunas casas también colapsaron”, agregó. Luego, otras tres muertes se registraron en la provincia de Davao Occidental, en la misma isla, según la agencia nacional de manejo de desastres.

Según informó el sitio filipino Rappler, que citó al Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), las autoridades también advirtieron sobre la posibilidad de daños materiales y nuevas réplicas en las zonas cercanas al epicentro.

Por otra parte, el Centro Alemán de Investigación de Geociencias (GFZ) marcó que el terremoto tuvo una magnitud de 8,2 y una profundidad cercana a los 10 kilómetros. Antes, la entidad había estimado que era de 7,3, pero luego se registraron temblores más fuertes.

Rappler señaló además que Phivolcs emitió una advertencia de tsunami para varias provincias costeras del sur de Filipinas y recomendó a los residentes trasladarse a zonas más elevadas o alejadas de la costa. El organismo alertó que podrían registrarse olas superiores a un metro por encima del nivel normal de las mareas.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacudió este lunes el sur de Filipinas, con epicentro en la isla de Mindanao. El sismo dejó al menos 17 fallecidos, más de 100 heridos y provocó el colapso de viviendas y edificios. Las autoridades emitieron alertas por riesgo de tsunami en varias zonas costeras de Filipinas, mientras que Japón e Indonesia también activaron medidas preventivas ante la posible llegada de olas. Además, se reportaron réplicas en distintos puntos de la región. El presidente Ferdinand Marcos suspendió las clases en las áreas afectadas y pidió a la población evacuar las zonas costeras y trasladarse a lugares más seguros. Continúan las tareas de emergencia y la evaluación de daños en las zonas afectadas. Más info en @tiempodesanjuan #terremoto #filipinas #videos #tiempodesanjuan"
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Tras el terremoto, en redes sociales comenzaron a circular videos de la reacción en las calles al fenómeno y en uno de ellos se ve cómo un grupo de personas se agacha en el suelo mientras se sentían los temblores.

Las autoridades japonesas también emitieron una alerta de tsunami para gran parte de su litoral, y proyectaron olas de un metro en diferentes partes de su territorio. En tanto, Indonesia ordenó la evacuación de áreas del norte del país ante la amenaza de olas de tsunami.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos, ordenó la suspensión de clases en las áreas afectadas de Mindanao y llamó a los pobladores a alejarse de las zonas costeras. “Trasládense ya a zonas altas. No esperen. Su vida es más importante que cualquier cosa que dejen atrás”, declaró.

FUENTE: La Nación

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