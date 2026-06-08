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Elecciones presidenciales

Perú: Roberto Sánchez pasó al frente ante Keiko Fujimori en un conteo de votos muy ajustado

Algunos analistas sostienen que, en un escenario de semejante paridad, el ganador de las elecciones peruanas podrá confimarse recién el 15 de julio.

Por Agencia NA
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El candidato presidencial centroizquierdista Roberto Sánchez (Juntos por Perú) pasó el lunes al frente en el escrutinio con 8.842.039 votos (50,07%) con un estrecho margen de ventaja de 22.294 votos ante su rival de centroderecha, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), que reunía 8.819.091 sufragios (49,94%), según el 94,6 por ciento de las actas procesadas en el balotaje que se disputó el domingo.

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Este escenario de virtual “empate técnico” entre Sánchez y Fujimori, podría durar hasta el próximo 15 de julio, día en el que cierra el escrutinio definitivo.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), único mecanismo con validez jurídica para determinar el candidato con más votos válidos en la segunda vuelta presidencial pidió a los partidos políticos esperar el 100% del procesamiento de las actas.

Cuando la ONPE llegue al 100% de actas procesadas y contabilizadas en la segunda vuelta, no se realiza una proclamación inmediata.

El resultado numérico final es remitido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo que debe esperar a que se resuelvan todas las impugnaciones, actas observadas o apelaciones pendientes en los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Una vez que toda controversia legal quede resuelta y los votos estén firmes, el pleno del JNE refrenda los resultados oficiales, suscribe el acta de proclamación de los ganadores y entrega las credenciales al nuevo presidente y vicepresidentes de la República.

Los resultados finales de las elecciones presidenciales se conocerán el 15 del julio próximo, poco antes de la transferencia del mando en el país, prevista para el 28 de ese mismo mes, según lo confirmó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La vocera del JNE, Grecia Rentería, explicó a periodistas que la proclamación de las cifras al 100% se retrasará por la introducción del nuevo proceso obligatorio de recuentos de votos en los casos de mesas impugnadas o con observaciones.

“La proclamación (del vencedor) para la segunda vuelta es a mediados de julio, debido a que hay todo un proceso nuevo, que es el recuento de votos”, remarcó Rentería, vocera del JNE antes de precisar que durante estas elecciones las actas con observaciones se han incrementado en más de un 50% con relación a comicios anteriores.

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