Elecciones en Perú con final reñido: empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

La candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez se midieron este domingo en el balotaje por la presidencia de Perú , en el marco de una elección extremadamente ajustada que estiraba la definición hasta terminar el conteo oficial.

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Comicios Balotaje en Perú: más de 27 millones de electores votarán por Fujimori o Sánchez

Más de 27 millones de peruanos estuvieron habilitados para definir al próximo presidente y, tras una jornada sin sobresaltos, los comicios finalizaron y comenzó la expectativa por el ganador.

Primero se conocieron los resultados de bocas de urna, que en su mayoría dieron como ganadora a Fujimori, con una diferencia mínima de menos de un punto.

Más tarde, las mismas consultoras hablaron de un empate técnico entre ambos postulantes, con Sánchez con la ventaja a favor.

De acuerdo al conteo rápido al 100 por ciento de Datum, Sánchez sacó el 50,14 por ciento, y Fujimori el 49,86 por ciento.

Ipsos aseguró que la tendencia era de 50,3 por ciento para Sánchez y de 49,7 puntos para Fujimori.

En tanto, los resultados oficiales pasada la medianoche argentina llegaban al 50 por ciento de las mesas escrutadas, quedando la postulante de Fuerza Popular con el 52,71 por ciento, y el de Juntos por el Perú con el 47,28 por ciento.

Mientras se terminaban de cargar los datos oficiales, Sánchez pidió aguardar a los resultados finales y aseguró que existe un “un empate técnico” con su contrincante.

“El boca de urna históricamente puso por debajo a quienes terminaron ganando”, señaló Sánchez en declaraciones a la prensa.

Luego de que los primeros resultados de boca de urna dieran una ventaja a favor de Fujimori, el postulante expresó: “Nadie puede decir ya gane o ya perdí”.

“Ahora empieza el conteo de verdad”, agregó el postulante que este domingo compitió en el balotaje.

Lo mismo pidieron en el búnker de Fujimori. El espacio Fuerza Popular llamó a defender "cada voto".

El vicepresidente del partido, Luis Galarreta, expresó en el búnker: “Solamente señalar que el proceso electoral todavía no ha terminado, más bien el proceso electoral continúa. Este es el momento donde entra a tallar más bien justamente nuestros personeros y la defensa de cada voto”.

FUENTE: Agencia NA