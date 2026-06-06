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Comicios

Balotaje en Perú: más de 27 millones de electores votarán por Fujimori o Sánchez

Fujimori es la referente de la derecha y Sánchez representa ahora a una izquierda algo moderada.

Por Agencia NA
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Más de 27 millones de habitantes votarán mañana por un nuevo presidente del Perú, entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, quienes obtuvieron la mayor cantidad de sufragios en la primera vuelta y pasaron al balotaje.

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Son dos visiones diametralmente opuestas para un país socavado por la inestabilidad y la criminalidad, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Los peruanos llegan a la elección presidencial de este domingo entre la polarización y la resignación de votar por el mal menor.

“Voto por Keiko porque ella es la mejor opción que pueda haber, porque estoy en contra del comunismo”, explicó al medio RFI Araceli, una joven estudiante.

En cambio, Gladys, vendedora en un mercado, cantó el voto por el candidato de la izquierda: “Voto por Sánchez porque considero que es lo mejor frente a Keiko, que es un desastre y que ha traído una destrucción al Perú”.

Ligera ventaja de Fujimori en las encuestas

Una ligera ventaja de Keiko Fujimori en las encuestas deja abierto el resultado, con la candidata de la derecha ganando mayor respaldo en Lima y Sánchez preferido en el interior del país.

Los candidatos “finalistas” cerraron sus campañas con actos en Lima y en el suyo; Keiko elogió a su padre, el fallecido dictador Alberto Fujimori, quien fue sentenciado por corrupción y crímenes de lesa humanidad.

Fujimori aseguró que espera gobernar como lo hiciera su progenitor, con mano dura contra la delincuencia y aportando el orden y el progreso que ella dice representar.

Atribuyó el caos y el retroceso a su rival, y su último mensaje fue para pedir el voto de los indecisos.

Los postulados de Sánchez

Roberto Sánchez recordó en su cierre de campaña al expresidente Pedro Castillo, destituido y encarcelado por su fallido intento de cerrar el Congreso que lo quería derrocar.

En ese sentido, anunció que lo indultará de llegar a la Presidencia, mientras se presentó como “la voz de los excluidos y los pobres”, cuestionó el autoritarismo fujimorista y su historia de corrupción, y anunció que con su triunfo el país recuperará la división de poderes.

También se comprometió a garantizar justicia social y derechos para todos los habitantes del país, en tanto que anunció una lucha frontal contra la corrupción.

Este domingo votarán más de 27 millones de habitantes en Perú; la primera vuelta se celebró el 12 de abril y los resultados definitivos fueron difundidos con gran demora, más de un mes después.

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