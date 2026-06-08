Netanyahu anuncia la suspensión de ataques israelíes contra Irán, por ahora

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció hoy lunes que, por ahora, Israel suspendió sus ataques contra Irán luego de que este país cesara sus ataques contra Israel, sin embargo, advirtió que Israel responderá enérgicamente si Teherán reanudará sus ataques.

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“Por el momento, los ataques están suspendidos… luego de que (Irán) detuvo sus ataques contra nosotros”, dijo Netanyahu en su primer discurso transmitido por televisión más de 20 horas después de que Irán lanzara su primer misil contra Israel el domingo por la noche.

Si Irán “comete el error de atacarnos de nuevo, responderemos con fuerza”, añadió. Netanyahu dio a conocer que ordenó hoy al ejército atacar objetivos militares y económicos en Irán.

Irán indicó que sus ataques fueron en represalia por los ataques aéreos israelíes previos contra Beirut, la capital libanesa.

Según se ha informado, Israel canceló los ataques adicionales que tenía previstos hacia Irán luego de una conversación telefónica entre Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su segunda conversación conocida en dos días.

Después de la declaración de Netanyahu, el Comando del Frente Interno de Israel anunció que levantará la mayoría de las restricciones de defensa civil en todo el país el martes por la mañana.

Las restricciones actuales se mantendrán hasta las 06:00 horas del martes, indicó el Comando del Frente Interno. A partir de ese momento, la mayor parte del país volverá a la normalidad en sus actividades, mientras que las restricciones se mantendrán en varias localidades del norte, cerca de la frontera con el Líbano.