domingo 8 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tragedia

Terremoto de 6,1 en Japón deja tres muertos y 300 heridos en Osaka

Entre los fallecidos se encuentra una niña de nueve años que murió aplastada por un muro que se desplomó a causa del sismo.

Por Agencia NA
terremoto

Un terremoto de 6.1 grados ocasionó tres muertos, entre ellos una niña, y 300 heridos en el oeste de Japón, a unos 500 kilómetros al oeste de la capital Tokio, según informó la Agencia Meteorológica (JMA) de ese país citada por medios internacionales.

Lee además
a 16 anos del fatal terremoto en chile, asi se sintio en pleno show de la fiesta nacional del sol
Video

A 16 años del fatal terremoto en Chile, así se sintió en pleno show de la Fiesta Nacional del Sol
israel aseguro haber matado a nuevo jefe de oficina militar de lider supremo de iran
Comunicado

Israel aseguró haber matado a nuevo jefe de oficina militar de líder supremo de Irán

El movimiento sísmico tuvo un hipocentro a 13 kilómetros de profundidad en la prefectura de Osaka, en la isla de Honshu -la mayor del archipiélago nipón- y a unos 500 kilómetros al oeste de Tokio.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, el temblor, a pesar de su intensidad, no activó la alerta de tsunami. La JMA registró en un primer momento la escala de 5.9 grados, aunque luego lo actualizó en 6.1.

La cadena pública NHK comunicó que una niña de nueve años murió en Osaka a consecuencia del fuerte temblor, por la caída de un muro. Además, numerosos edificios en las ciudades de Osaka y Takatsuki se derrumbaron e incendiaron y varias personas quedaron atrapadas.

El terremoto causó la suspensión del servicio de tren bala en la zona, lo mismo que ocurrió con los servicios ferroviarios locales en las prefecturas de Osaka, Shiga, Kioto y Nara. __IP__

Por su parte el aeropuerto de Kansai (Osaka) fue cerrado mientras se revisaba el estado de sus pistas.

Temas
Seguí leyendo

Brasil: Lula impulsa la prohibición de los casinos digitales

Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo de Irán: celebraciones y dudas por el futuro

Israel intensifica los ataques en todo el Líbano

Fuerza aérea de Israel ataca reservas petroleras y refinerías en Teherán

Guerra en Medio Oriente: Irán bombardeó el aeropuerto de Dubai

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de "extrema dureza"

Israel anunció ataques "a gran escala" contra objetivos en Teherán

Donald Trump adelantó que solo aceptará una "rendición incondicional" de Irán

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mojtaba khamenei, nuevo lider supremo de iran: celebraciones y dudas por el futuro
Confirmado

Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo de Irán: celebraciones y dudas por el futuro

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Un comerciante devenido en ladrón, el frustrado asalto al banco de Albardón y un policía asesinado
Historias del Crimen

Un comerciante devenido en ladrón, el frustrado asalto al banco de Albardón y un policía asesinado

Tras las intensas lluvias, dos rutas sanjuaninas resultaron dañadas
Vialidad Nacional

Tras las intensas lluvias, dos rutas sanjuaninas resultaron dañadas

El operativo fugaz y la sorpresa de las turistas: así fue la visita de Villarruel al aeropuerto de Las Chacritas
En 9 de Julio

El operativo fugaz y la sorpresa de las turistas: así fue la visita de Villarruel al aeropuerto de Las Chacritas

Tremendo vuelco en Pedernal: un matrimonio terminó en el río y una mujer hospitalizada
Siniestro vial

Tremendo vuelco en Pedernal: un matrimonio terminó en el río y una mujer hospitalizada

Alta demanda en el Obreros del Porvenir por los diferentes cursos.
Educación

El boom minero llegó a los oficios: en una escuela de capacitación laboral sanjuanina, hubo gran demanda por los cursos vinculados al sector

Te Puede Interesar

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Prontuarios

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa, tres dolores de cabeza para la Justicia: los antecedentes de los presos por el ataque en la Terminal

Por Redacción Tiempo de San Juan
La rompió en San Martín, jugó con Messi en la Selección argentina y anunció su retiro
Fútbol

La rompió en San Martín, jugó con Messi en la Selección argentina y anunció su retiro

El 76% de los delitos contra menores investigados en San Juan son por abuso sexual
Cifras oficiales

El 76% de los delitos contra menores investigados en San Juan son por abuso sexual

El operativo fugaz y la sorpresa de las turistas: así fue la visita de Villarruel al aeropuerto de Las Chacritas
En 9 de Julio

El operativo fugaz y la sorpresa de las turistas: así fue la visita de Villarruel al aeropuerto de Las Chacritas

Las ventas minoristas de pymes cayeron 5,6% interanual en febrero y acumulan diez meses en baja
Según CAME

Las ventas minoristas de pymes cayeron 5,6% interanual en febrero y acumulan diez meses en baja