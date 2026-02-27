Este viernes se cumplen 16 años de una de las noches más recordadas de la Fiesta Nacional del Sol . Un terrible terremoto sacudió Chile y provocó miles de muertos y heridos. El fenómeno también se sintió, aunque con menor intensidad, en San Juan . En ese momento se estaba desarrollando la Fiesta del Sol, con importantes artistas en el escenario mayor.

Todo ocurrió en plena madrugada en el Parque de Mayo, en pleno show de Soledad Pastorutti, el Chaqueño Palavecino y Los Nocheros. Los artistas, como los miles de espectadores que presenciaban el espectáculo, empezaron a advertir los movimientos de un momento a otro. Fueron segundos aterradores, generados también por el balanceo de las torres de hierro que sostenían la iluminación.

A 16 años del fatal terremoto en Chile, así se sintió en pleno show de la Fiesta Nacional del Sol

En medio de la situación, se escuchó decir al Chaqueño "está temblando, esto es San Juan". Soledad, quien estaba embarazada, sostuvo minutos después "que en ese momento pensé que alguien necesitaba una ambulancia. Después me dijeron que era un temblor. No me olvido más de San Juan".

En Chile, la catástrofe natural ocasionó 512 muertos, 16 desaparecidos y 800 mil personas damnificadas. La mayor cantidad de fallecidos se debieron al tsunami. En la comuna de Pelluhue se registraron 47 muertos, 6 eran pobladores de este lugar y 41 fueron turistas chilenos.