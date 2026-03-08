Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo de Irán: celebraciones y dudas por el futuro

Mojtaba Khamenei, de 56 años y segundo hijo del asesinado Alí Khamenei, ha sido elegido como nuevo ayatolá y jefe supremo espiritual de Irán, según se anunció esta noche en la televisión estatal de ese país.

Tensión internacional Donald Trump no invadirá a Irán por vía terrestres pero quiere elegir al Líder Supremo

Antes de la confirmación oficial, miles de partidarios del sector chiita iraní se manifestaron en las calles para celebrar la designación, con grandes portarretratos con la imagen de Mojtaba Khamenei.

Será, se este modo, el tercer ayatolá desde la revolución islámica de 1979, comandada por Ruholla Khomeini, a quien luego de su muerte en 1989 sucedió en ese cargo Alí Khamenei.

Mojtaba Khamenei, de bajísimo perfil público durante el mandato de su padre, es considerado durante mucho tiempo una de las figuras más influyentes dentro del sistema gobernante de Irán, a pesar de que rara vez apareció en público ni ocupó cargos políticos.

Fue durante años miembro de la poderosa Guardia Revolucionaria Islámica que influyó en su nombramiento ahora por parte de la Asamblea de Expertos.

El nuevo líder espiritual mantuvo fuertes vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y tuvo gran influencia dentro del régimen durante los 36 años de mandato se su padre.__IP__

Mediante su cuenta en la red Truth Social, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que si es cierta la designación del nuevo atayolá “no va a durar mucho” en el cargo.