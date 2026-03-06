viernes 6 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tensión internacional

Donald Trump no invadirá a Irán por vía terrestres pero quiere elegir al Líder Supremo

El presidente de los Estados Unidos describió sus objetivos en sus más recientes declaraciones.

Por Agencia NA
image

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que enviar tropas terrestres a Irán es una "pérdida de tiempo", sugiriendo que una invasión del país no es una opción por el momento, según informaciones que recoge la Agencia Noticias Argentinas.

Lee además
Carlos Presti y Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos (Foto: Infobae).  
Alineamiento

Argentina se sumará a una coalición de seguridad hemisférica contra el narcoterrorismo que impulsa Estados Unidos
sanchez desmintio que espana participe junto a eeuu del ataque a iran
Tensión

Sánchez desmintió que España participe junto a EEUU del ataque a Irán

Además, remarcó dijo que no tiene "límite de tiempo" sobre cuánto podría durar la guerra con Irán, según una entrevista con Time.

También declaró que debe estar personalmente involucrado en la selección del próximo líder de Irán, informó el jueves el sitio de noticias estadounidense Axios.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Ahora, Israel atacó los centros de mando de Hizbulá en Beirut

Después de Irán, para Trump Cuba será "la guinda del pastel"

Guionista de South Park creó una página para que el hijo de Trump se enliste en el ejército y pelee contra Irán

Así es El Shahed, el mortífero "dron mártir" iraní

Video: así retiraban a un marine veterano del Senado de EEUU, por protestar contra la guerra

Meloni, tras los pasos de Sanchez: "No queremos entrar" a la guerra

Donald Trump recibió a Messi en la Casa Blanca: "Soy tu fan"

Asesinaron a un líder de Hamás durante un bombardeo aéreo israelí

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
guionista de south park creo una pagina para que el hijo de trump se enliste en el ejercito y pelee contra iran
Draft Barron Trump

Guionista de South Park creó una página para que el hijo de Trump se enliste en el ejército y pelee contra Irán

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos
Crisis

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

Un multimillonario con negocios en San Juan construirá una Dubai en Buenos Aires por más de $7.000.000.000
¡Una ganga!

Un multimillonario con negocios en San Juan construirá una "Dubai" en Buenos Aires por más de $7.000.000.000

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Perla (tercera de izquierda a derecha), la venedora del Quini 6 millonario, junto a su familia. video
Videonota

Perla, la agenciera nuevejulina de 77 años que vendió el Quini millonario: "Estoy feliz porque el ganador es un trabajador"

Te Puede Interesar

El Ministerio de Familia busca proveedores para la compra de alimentos destinados a los más necesitados
Asistencia

El Ministerio de Familia busca proveedores para la compra de alimentos destinados a los más necesitados

Por Redacción Tiempo de San Juan
El orreguismo quiere el fin de los lemas: uno por uno, cómo votarían los monobloques en Diputados
Barajar y dar de nuevo

El orreguismo quiere el fin de los lemas: uno por uno, cómo votarían los monobloques en Diputados

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato
Cuarto Intermedio

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato

Buscan desesperadamente a Santiago en San Juan: iba a San Luis y no tomó el colectivo
Tiene 15 años

Buscan desesperadamente a Santiago en San Juan: iba a San Luis y no tomó el colectivo

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson