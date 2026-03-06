Donald Trump no invadirá a Irán por vía terrestres pero quiere elegir al Líder Supremo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que enviar tropas terrestres a Irán es una "pérdida de tiempo", sugiriendo que una invasión del país no es una opción por el momento, según informaciones que recoge la Agencia Noticias Argentinas.
Además, remarcó dijo que no tiene "límite de tiempo" sobre cuánto podría durar la guerra con Irán, según una entrevista con Time.
También declaró que debe estar personalmente involucrado en la selección del próximo líder de Irán, informó el jueves el sitio de noticias estadounidense Axios.
