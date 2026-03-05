jueves 5 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Avance

Después de Irán, para Trump Cuba será "la guinda del pastel"

El presidente de Estados Unidos se mostró confiado en que, tras una eventual victoria en la guerra con Irán, avanzará y terminará con el gobierno cubano.

Por Agencia NA
image

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que tras el conflicto con Irán su próximo movimiento internacional será Cuba, país al que calificó como “la guinda del pastel” de su estrategia de política exterior.

Lee además
donald trump confirma la muerte del ayatollah ali khamenei
Ataque a Irán

Donald Trump confirma la muerte del ayatollah Ali Khamenei
donald trump recibio a messi en la casa blanca: soy tu fan
Estados Unidos

Donald Trump recibió a Messi en la Casa Blanca: "Soy tu fan"

En una entrevista con el medio Politico, el mandatario vinculó directamente la crisis humanitaria y energética que atraviesa Cuba con la ofensiva estadounidense sobre Irán y el previo descabezamiento del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Cortamos todo el petróleo y todo el dinero que venía de Venezuela, que era la única fuente”, detalló el presidente norteamericano, y subrayó que sin el apoyo venezolano, el régimen de La Habana ha quedado en una situación límite.

El mandatario puso como ejemplo el cambio de rumbo en Venezuela tras la detención de Maduro en enero pasado.

Al respecto, destacó que la relación actual con la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, es “excelente” y que el país sudamericano está funcionando de manera “fantástica” bajo la nueva tutela de intereses estadounidenses.

Trump confirmó que existen contactos con La Habana: “Necesitan ayuda. Estamos hablando con Cuba”.

Seguí leyendo

Guionista de South Park creó una página para que el hijo de Trump se enliste en el ejército y pelee contra Irán

Así es El Shahed, el mortífero "dron mártir" iraní

Video: así retiraban a un marine veterano del Senado de EEUU, por protestar contra la guerra

Meloni, tras los pasos de Sanchez: "No queremos entrar" a la guerra

Asesinaron a un líder de Hamás durante un bombardeo aéreo israelí

Israel y Estados Unidos lanzaron una nueva ofensiva contra el grupo terrorista Hezbollah en Líbano

Irán amenaza con atacar embajadas israelíes en todo el mundo y crece la preocupación por posibles objetivos en Argentina

¿Chau litio? China desarrolló una batería de agua, que no explota y duraría décadas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
meloni, tras los pasos de sanchez: no queremos entrar a la guerra
Conflicto

Meloni, tras los pasos de Sanchez: "No queremos entrar" a la guerra

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos
Crisis

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

El funcionario judicial que sufrió el ataque trabaja en el edificio de calle Rivadavia.
Ataque a funcionario

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

Hay signos que tiene que aprovechar la suerte a favor frente a los juegos de azar.
Lo dicen los astros

Hagan sus apuestas: los 3 signos que corren con la suerte a favor en el azar

Perla (tercera de izquierda a derecha), la venedora del Quini 6 millonario, junto a su familia. video
Videonota

Perla, la agenciera nuevejulina de 77 años que vendió el Quini millonario: "Estoy feliz porque el ganador es un trabajador"

Te Puede Interesar

Ventas escolares: comerciantes de San Juan aseguraron que mucha gente consulta en el centro, aunque las expectativas son moderadas
Mercado

Ventas escolares: comerciantes de San Juan aseguraron que mucha gente consulta en el centro, aunque las expectativas son moderadas

Por Guillermo Alamino
La otra cara del paro en el fútbol sanjuanino en apoyo a Chiqui Tapia: silencio de la Liga, resistencia de los clubes y el impacto económico del parate
Impacto

La otra cara del paro en el fútbol sanjuanino en apoyo a Chiqui Tapia: silencio de la Liga, resistencia de los clubes y el impacto económico del parate

El diputado Gustavo Usín pidió votación nominal y así fue. La nueva Ley de Lemas ganó por 26 a 9. 
Análisis

Nuevo sistema para votar en San Juan: la estrategia detrás de la decisión

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico
Grave

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico

Nadie se salva: los jueces y fiscales que fueron víctimas de robos en San Juan
Antecedentes

Nadie se salva: los jueces y fiscales que fueron víctimas de robos en San Juan