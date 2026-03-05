Después de Irán, para Trump Cuba será "la guinda del pastel"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que tras el conflicto con Irán su próximo movimiento internacional será Cuba, país al que calificó como “la guinda del pastel” de su estrategia de política exterior.

En una entrevista con el medio Politico, el mandatario vinculó directamente la crisis humanitaria y energética que atraviesa Cuba con la ofensiva estadounidense sobre Irán y el previo descabezamiento del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Cortamos todo el petróleo y todo el dinero que venía de Venezuela, que era la única fuente”, detalló el presidente norteamericano, y subrayó que sin el apoyo venezolano, el régimen de La Habana ha quedado en una situación límite.

El mandatario puso como ejemplo el cambio de rumbo en Venezuela tras la detención de Maduro en enero pasado.

Al respecto, destacó que la relación actual con la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, es “excelente” y que el país sudamericano está funcionando de manera “fantástica” bajo la nueva tutela de intereses estadounidenses.

Trump confirmó que existen contactos con La Habana: “Necesitan ayuda. Estamos hablando con Cuba”.