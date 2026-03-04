miércoles 4 de marzo 2026

Desarrollo

¿Chau litio? China desarrolló una batería de agua, que no explota y duraría décadas

Los científicos aseguran que su batería de agua mantiene la eficiencia prácticamente intacta durante décadas, alcanzando hasta 120.000 ciclos de carga.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Investigadores de la Universidad de Hong Kong y de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur han presentado un avance que promete transformar la industria energética: una batería ecológica basada en agua capaz de superar los 120.000 ciclos de carga. Este invento no solo ofrece una durabilidad sin precedentes, sino que busca jubilar a las actuales baterías de iones de litio al eliminar el riesgo de explosiones y reducir el impacto ambiental.

Un blindaje total contra explosiones

Uno de los mayores problemas de las baterías de litio actuales es su seguridad, debido al uso de electrolitos orgánicos altamente inflamables que han provocado incendios en móviles y patinetes. La nueva propuesta china utiliza una base acuosa que extingue por completo este riesgo, haciendo prácticamente imposible que se produzcan incendios o explosiones. Este cambio en la composición química podría transformar la percepción del público sobre la seguridad en la tecnología portátil.

Adiós a la obsolescencia: una batería para décadas

A diferencia del litio, que pierde capacidad tras unos pocos miles de ciclos, esta "batería de agua" mantiene su eficiencia prácticamente intacta durante décadas. Con la capacidad de soportar 120.000 ciclos de carga, los científicos aseguran que los dispositivos electrónicos podrían acompañar al usuario durante toda su vida sin necesidad de reemplazar la batería o pasar por el servicio técnico.

Sostenibilidad y el fin de la era del litio

Además de su longevidad, esta innovación apuesta por la sostenibilidad al utilizar la química del agua, lo que reduce el impacto medioambiental de su fabricación y desecho. Aunque todavía queda camino por recorrer para que esta tecnología llegue a los hogares o a los vehículos eléctricos, el avance posiciona a China como líder en la transición hacia energías limpias. El mensaje de los investigadores es claro: la era del litio podría estar llegando a su fin mucho antes de lo previsto.

