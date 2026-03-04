miércoles 4 de marzo 2026

A no desesperar

Llegó la hora de sustituir a Xuper TV y Magis TV: conocé las alternativas seguras en 2026

Para seguir viendo películas, series y partidos deportivos, los usuarios pueden recurrir a plataformas legales gratuitas y pagas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Magis TV y Xuper TV dejaron de funcionar en Argentina.

Las plataformas Xuper TV y Magis TV fueron bloqueadas por distribuir contenido pirata. Como alternativas legales y gratuitas, los usuarios pueden recurrir a servicios como YouTube, Pluto TV, Rakuten TV, RTVE Play y FilmRise.

Tras el bloqueo de Magis Tv y XUPER TV, optar por alternativas legales para ver películas y series en línea garantiza el cumplimiento de derechos de autor y medidas efectivas de privacidad.
YouTube, propiedad de Google, ofrece acceso gratuito a millones de videos, documentales, series web, conciertos y contenido educativo. No requiere suscripción: basta con instalar la aplicación, iniciar sesión y explorar su amplio catálogo.

Pluto TV brinda canales en vivo y una variada selección de películas, series y programas como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto. Una de sus ventajas es que no exige iniciar sesión para ver el contenido.

En Rakuten TV, es posible encontrar películas gratuitas en la sección “Free”, incluyendo títulos como Alvin y las ardillas 2, El justiciero y Sin rastro. Se destaca por ofrecer filmes que fueron éxitos de taquilla en años anteriores.

Por otra parte, RTVE Play es la plataforma digital de Radio Televisión Española. Permite el acceso sin costo a series, películas, documentales, informativos y programas como MasterChef, emitidos por la televisión pública de España.

FilmRise, de origen estadounidense, ofrece contenido financiado por publicidad, incluyendo títulos como Medici, The Dick Van Dyke Show y Hot Ones.

Por qué Xuper TV y Magis TV ya no funcionan

Xuper TV y Magis TV dejaron de funcionar luego de que autoridades y plataformas digitales tomaran medidas para detener su operación.

La justicia argentina ordenó el bloqueo de sus dominios y servidores tras comprobar que retransmitían películas, series y eventos deportivos sin la autorización de los titulares de derechos de autor.

La orden, firmada por el juez Esteban Rossignoli tras una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (Ufeic), instruyó a las empresas tecnológicas a desactivar estas aplicaciones incluso si ya estaban instaladas en teléfonos o dispositivos TV Box.

Plataformas como Amazon Fire TV también bloquearon por completo estas aplicaciones para restringir el acceso a contenido protegido.

El nuevo sistema de bloqueo identifica apps que figuran en la lista negra de la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), una organización internacional dedicada a combatir la piratería audiovisual. Cuando se detecta una aplicación como Xuper TV, el sistema lanza una advertencia al usuario y la desactiva automáticamente.

Además, el uso de plataformas streaming no autorizadas expone a los usuarios a riesgos de seguridad, como la instalación de malware y la posible pérdida de información personal.

Por qué era peligroso usar Xuper TV y Magis TV

Era peligroso usar Xuper TV y Magis TV dado que es necesario acudir a archivos de instalación (APK).

Según un análisis realizado por la empresa de ciberseguridad ESET se reveló que esta aplicación solicita permisos críticos e invasivos que no corresponden a una plataforma streaming convencional y pueden ser aprovechados con fines maliciosos. Por esta razón, se clasifica como una aplicación potencialmente indeseable (PUA).

Entre los permisos requeridos por Magis TV se encuentran el acceso a tareas en ejecución del dispositivo (android.permission.GET_TASKS), la posibilidad de montar y desmontar sistemas de archivos extraíbles (android.permission.MOUNTUNMOUNTFILESYSTEMS), y la publicación de notificaciones (android.permission.POST_NOTIFICATIONS), lo que habilita el envío de spam o intentos de phishing.

Un riesgo adicional es la utilización de set-top boxes modificados, que pueden infectar el televisor, permitir el robo de datos y habilitar el acceso remoto no autorizado a la red del hogar.

Según David González Cuautle, investigador de ESET: “Una de las señales de maliciosidad de estas apps es la excesiva habilitación de permisos especiales y críticos en el dispositivo. Estas aplicaciones pueden comprometer la seguridad del dispositivo y de toda la red doméstica y ser la puerta de entrada para malware, desde spyware y troyanos hasta herramientas diseñadas para robar información personal”.

FUENTE: Infobae

Temas
