martes 3 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conflicto

Más guerras: cientos de muertos y heridos por un bombardeo de Pakistan a Afganistan

Al menos 110 civiles, entre ellos 65 mujeres y niños, murieron y otros 123 resultaron heridos en ataques aéreos y bombardeos.

Por Agencia NA
image

Pakistán llevó a cabo nuevos bombardeos aéreos sobre posiciones de los talibanes en el este de Afganistán, atacando instalaciones en Jalalabad, informaron hoy fuentes de seguridad.

Lee además
Mojtaba Khamenei
Sucesión

El hijo de Ali Khamenei sería el nuevo líder supremo de Irán
trump se enojo con sanchez, y corto todo el comercio con espana
Conflicto

Trump se enojó con Sánchez, y cortó todo el comercio con España

Los ataques destruyeron un depósito de municiones y un almacén de drones en Jalalabad, indicaron los voceros, según Xinhua.

Las fuerzas de seguridad paquistaníes repelieron múltiples ataques transfronterizos durante la madrugada en las provincias de Baluchistán (suroeste) y Khyber Pakhtunkhwa (noroeste), matando por lo menos a 67 milicianos afganos, reveló este martes el ministro federal paquistaní de Información y Radiodifusión, Attaullah Tarar.

Por otra parte, la Fuerza Aérea de Pakistán golpeó la base aérea de Bagram durante una operación a primera hora del domingo, confirmaron funcionarios de seguridad también este martes.

Enayatullah Khwarizmi, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de Afganistán, confirmó los ataques contra la base aérea durante una conferencia de prensa el martes en Kabul.

Sin embargo, el ataque no dejó víctimas ni causó mayores daños, según Khwarizmi, quien enfatizó que la guerra no es el procedimiento preferido por Afganistán.

El saldo en Afganistán

Al menos 110 civiles, entre ellos 65 mujeres y niños, murieron y otros 123 resultaron heridos en ataques aéreos y bombardeos de mortero paquistaníes en Afganistán entre el 21 de febrero y el 2 de marzo, anunció el martes el portavoz adjunto del gobierno afgano, Hamdullah Fitrat.

Además del saldo humano, los conflictos causaron importantes daños materiales, con 353 viviendas total o parcialmente destruidas, un centro de salud dañado y una escuela afectada, según el funcionario.

Las tensiones militares entre Afganistán y Pakistán se intensificaron en los últimos días, con varios intercambios de disparos.

Seguí leyendo

China desafía el cerco energético de Estados Unidos con una masiva donación de sistemas solares a Cuba

Un cable chino y las presiones de EEUU, detrás del fin abrupto de la transición chilena

De los autos blindados al ataúd dorado: así fue el imponente funeral del líder narco "El Mencho" en México

Argentinos en Israel: 200 turistas varados y 100.000 residentes bajo alertas por misiles

"La república islámica de Irán es el Estado más terrorista y malvado del mundo", aseguró el embajador argentino en Israel

Trump advirtió que "la gran oleada" de ataques en Irán todavía no sucedió

Estados Unidos desplegará más tropas y aviones en Medio Oriente

Trump aseguró que Irán tenía un programa secreto de enriquecimiento de uranio: "Ignoraron nuestras advertencias"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Foto gentileza AFP/Ulises Ruiz
Fotos

De los autos blindados al ataúd dorado: así fue el imponente funeral del líder narco "El Mencho" en México

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Escándalo en 25 de Mayo

Sorprendieron a un policía junto a una estudiante encerrados dentro de una escuela de La Chimbera

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan
Causas

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan

UPD masivo en San Juan: clausuraron la fiesta en la que iban a participar 16 escuelas de la provincia
Resolución

UPD masivo en San Juan: clausuraron la fiesta en la que iban a participar 16 escuelas de la provincia

Los apuntados, al momento de la detención.
En Capital

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa: los detenidos por el presunto ajuste de cuentas de proxenetas, que terminó con un hombre quemado

Le pegaron a una embarazada para robarle el celular en Concepción y perdió el bebé
Terrible

Le pegaron a una embarazada para robarle el celular en Concepción y perdió el bebé

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Delitos cibernéticos

Mediante un virus troyano estafaron en $4.000.000 a una clínica sanjuanina

Por Redacción Tiempo de San Juan
En Toronto, el Ceo de Vicuña fue contundente: no a una ley de proveedores mineros
Canadá

En Toronto, el Ceo de Vicuña fue contundente: "no" a una ley de proveedores mineros

Branka Motors: discurso calcado y un mismo outfit, la curiosa presentación de los tres acusados por la mega estafa
¿Coacheados?

Branka Motors: discurso calcado y un mismo outfit, la curiosa presentación de los tres acusados por la mega estafa

¿Quién se quedará con la franquicia local de Pichetto, una silla que puede pagar buenos dividendos?
Análisis

¿Quién se quedará con la franquicia local de Pichetto, una silla que puede pagar buenos dividendos?

Caucete: fue a reclamarle por el pago de la cuota alimentaria a su ex y lo atacó con un tenedor
Violencia

Caucete: fue a reclamarle por el pago de la cuota alimentaria a su ex y lo atacó con un tenedor