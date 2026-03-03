Más guerras: cientos de muertos y heridos por un bombardeo de Pakistan a Afganistan

Pakistán llevó a cabo nuevos bombardeos aéreos sobre posiciones de los talibanes en el este de Afganistán, atacando instalaciones en Jalalabad, informaron hoy fuentes de seguridad.

Los ataques destruyeron un depósito de municiones y un almacén de drones en Jalalabad, indicaron los voceros, según Xinhua.

Las fuerzas de seguridad paquistaníes repelieron múltiples ataques transfronterizos durante la madrugada en las provincias de Baluchistán (suroeste) y Khyber Pakhtunkhwa (noroeste), matando por lo menos a 67 milicianos afganos, reveló este martes el ministro federal paquistaní de Información y Radiodifusión, Attaullah Tarar.

Por otra parte, la Fuerza Aérea de Pakistán golpeó la base aérea de Bagram durante una operación a primera hora del domingo, confirmaron funcionarios de seguridad también este martes.

Enayatullah Khwarizmi, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de Afganistán, confirmó los ataques contra la base aérea durante una conferencia de prensa el martes en Kabul.

Sin embargo, el ataque no dejó víctimas ni causó mayores daños, según Khwarizmi, quien enfatizó que la guerra no es el procedimiento preferido por Afganistán.

El saldo en Afganistán

Al menos 110 civiles, entre ellos 65 mujeres y niños, murieron y otros 123 resultaron heridos en ataques aéreos y bombardeos de mortero paquistaníes en Afganistán entre el 21 de febrero y el 2 de marzo, anunció el martes el portavoz adjunto del gobierno afgano, Hamdullah Fitrat.

Además del saldo humano, los conflictos causaron importantes daños materiales, con 353 viviendas total o parcialmente destruidas, un centro de salud dañado y una escuela afectada, según el funcionario.

Las tensiones militares entre Afganistán y Pakistán se intensificaron en los últimos días, con varios intercambios de disparos.