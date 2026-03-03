martes 3 de marzo 2026

Fotos

De los autos blindados al ataúd dorado: así fue el imponente funeral del líder narco "El Mencho" en México

El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación fue sepultado bajo estricta vigilancia y en medio de un despliegue inédito de seguridad en Guadalajara.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto gentileza AFP/Ulises Ruiz

Foto gentileza AFP/Ulises Ruiz

El último adiós a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, estuvo lejos de la ostentación habitual de los grandes capos narcos.

El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los criminales más buscados del mundo, fue despedido en un cementerio moderno de Zapopan, bajo un operativo militar que incluyó vehículos blindados y un despliegue de seguridad pocas veces visto.

image
Familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, alias as

Familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, alias as "El Mencho," asisten a su funeral. (Foto: Reuters).

El cuerpo de Oseguera, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares, fue entregado el sábado a sus familiares por la Fiscalía General.

Desde Ciudad de México lo trasladaron a Guadalajara para velarlo y sepultarlo, en una tumba a ras de tierra, a solo cinco kilómetros de uno de los estadios que serán sede del Mundial 2026.

Un funeral blindado y casi anónimo

Desde el domingo, la casa funeraria donde velaron a “El Mencho” estuvo rodeada por un fuerte dispositivo de seguridad.

Militares, guardias nacionales y policías controlaron cada movimiento, interrogaron a todos los que se acercaron y evitaron la llegada de curiosos.

image
El Mencho era conocido como

El Mencho era conocido como "el señor de los gallos". (Foto: AFP/Ulises Ruiz).

Sin embargo, el desfile de flores no se detuvo. Grúas cargadas de arreglos monumentales —algunos en forma de cruces, alas de ángeles y hasta un gallo, en honor a la pasión por las peleas del narco conocido como “El señor de los gallos”— llegaron de manera casi anónima, sin destinatario visible.

Finalmente, fueron necesarias cinco grúas para trasladar todos los arreglos florales que le enviaron a la familia del narcotraficante mexicano.

image
El Mencho fue enterrado en una tumba al ras de una tierra. (Foto: AFP/Ulises Ruiz).

El Mencho fue enterrado en una tumba al ras de una tierra. (Foto: AFP/Ulises Ruiz).

La ruta hacia el cementerio se mantuvo en secreto hasta último momento por cuestiones de seguridad.

Solo unas ocho personas vestidas de negro y con lentes oscuros, presuntos familiares, acompañaron la carroza blanca que llevaba el ataúd dorado.

El convoy fue escoltado por una decena de vehículos militares y de la Guardia Nacional, además de motos policiales que abrieron paso hasta el camposanto.

Música norteña y un último adios

En el cementerio, custodiado por el Ejército mexicano, solo permitieron el ingreso a quienes demostraron tener asuntos en el lugar.

El féretro dorado fue llevado a una capilla, donde una banda de música norteña interpretó narcocorridos inspirados en la vida de los capos.

Tras una ceremonia de casi una hora, el ataúd volvió a la carroza y fue llevado a la tumba. Una veintena de personas de luto acompañó el entierro, mientras sonaba una canción con la frase: “Ya muerto voy a llevarme no más un puño de tierra”.

A diferencia de otros narcos, “El Mencho” no descansará en un mausoleo lujoso, sino en una tumba sencilla, a ras de la tierra, en un cementerio vecino a una instalación militar.

