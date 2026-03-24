Más de 8.000 personas fueron beneficiadas por la Ley de Amnistía en Venezuela

Venezuela superó los 8.000 beneficiarios de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, según cifras divulgadas este martes por la comisión especial para dar seguimiento a dicha normativa.

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El presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, diputado Jorge Arreaza, informó que un total de 8.084 personas han recibido libertades plenas en el marco de esta política.

"Se superan las 8.000 personas beneficiadas", indicó el también excanciller Arreaza a través de su cuenta en la red social X.

Del total, 302 corresponden a personas que se encontraban privadas de libertad al momento de recibir el beneficio, mientras que 7.782 ciudadanos que tenían medidas cautelares pasaron a condición de libertad plena, de acuerdo con el balance presentado.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, las cifras representan un incremento frente al reporte del pasado 12 de marzo, cuando se contabilizaban 7.727 beneficiarios, lo que evidencia la continuidad del proceso de revisión de casos por parte de las autoridades.

De acuerdo con los datos oficiales, la comisión ha recibido más de 11.400 solicitudes consideradas válidas, las cuales son evaluadas para determinar su inclusión dentro de los supuestos contemplados en la ley.

La Ley de Amnistía fue promovida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez el 30 de enero y promulgada el 19 de febrero.