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Senado

Francia restituirá bienes culturales expoliados a las colonias entre 1815 y 1972

La iniciativa fue convertida en ley por el Senado francés.

Por Agencia NA
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El Senado de Francia aprobó este jueves, después de una nueva ronda de debate, un proyecto de ley sobre la restitución de bienes culturales adquiridos mediante apropiación ilícita entre 1815 y 1972.

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La cámara alta del Parlamento aprobó el proyecto de ley con 343 votos a favor y ninguno en contra, después de que el proyecto de ley revisado fuera aprobado por la Asamblea Nacional el miércoles con 141 votos a favor y ninguno en contra.

El proyecto de ley busca establecer un marco legal más claro y sencillo para la devolución de bienes culturales adquiridos por Francia por medios ilícitos, incluidos el saqueo, el robo y las ventas realizadas bajo coacción, según informó Xinhua y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Se aplica a los bienes culturales adquiridos entre 1815 y 1972, a excepción de los artículos militares y ciertos objetos arqueológicos.

Bajo el principio de larga data de Francia sobre la inalienabilidad de las colecciones públicas, los objetos culturales anteriormente podían ser devueltos a sus países de origen únicamente mediante legislación específica caso por caso y en números limitados.

El Senado francés aprobó por primera vez el proyecto de ley el 29 de enero, y la Asamblea Nacional dio su aval con 170 votos a favor y ninguno en contra a una versión ligeramente diferente el 13 de abril.

Como persistían las diferencias entre las dos versiones, una comisión mixta compuesta por siete diputados y siete senadores trabajó para conciliar las disposiciones divergentes y presentó un texto de compromiso el 30 de abril.

El primer ministro francés, Sebastien Lecornu, dio la bienvenida al proyecto de ley en la red social X el miércoles, y afirmó que “esta ley no pretende reformar la historia, sino que nos permite asumir la responsabilidad de devolver los bienes culturales adquiridos indebidamente”.

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