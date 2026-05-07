Francia restituirá bienes culturales expoliados a las colonias entre 1815 y 1972

El Senado de Francia aprobó este jueves, después de una nueva ronda de debate, un proyecto de ley sobre la restitución de bienes culturales adquiridos mediante apropiación ilícita entre 1815 y 1972.

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La cámara alta del Parlamento aprobó el proyecto de ley con 343 votos a favor y ninguno en contra , después de que el proyecto de ley revisado fuera aprobado por la Asamblea Nacional el miércoles con 141 votos a favor y ninguno en contra .

El proyecto de ley busca establecer un marco legal más claro y sencillo para la devolución de bienes culturales adquiridos por Francia por medios ilícitos, incluidos el saqueo, el robo y las ventas realizadas bajo coacción, según informó Xinhua y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Se aplica a los bienes culturales adquiridos entre 1815 y 1972, a excepción de los artículos militares y ciertos objetos arqueológicos.

Bajo el principio de larga data de Francia sobre la inalienabilidad de las colecciones públicas, los objetos culturales anteriormente podían ser devueltos a sus países de origen únicamente mediante legislación específica caso por caso y en números limitados.

El Senado francés aprobó por primera vez el proyecto de ley el 29 de enero, y la Asamblea Nacional dio su aval con 170 votos a favor y ninguno en contra a una versión ligeramente diferente el 13 de abril.

Como persistían las diferencias entre las dos versiones, una comisión mixta compuesta por siete diputados y siete senadores trabajó para conciliar las disposiciones divergentes y presentó un texto de compromiso el 30 de abril.

El primer ministro francés, Sebastien Lecornu, dio la bienvenida al proyecto de ley en la red social X el miércoles, y afirmó que “esta ley no pretende reformar la historia, sino que nos permite asumir la responsabilidad de devolver los bienes culturales adquiridos indebidamente”.