Fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones militares en Irán mientras hay enfrentamientos armados entre ambos países

Fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones militares iraníes responsables de lanzar una serie de ataques “no provocados” de misiles, drones y barcos pequeños contra buques de guerra estadounidenses que transitaban el estrecho de Ormuz, dijo el Comando Central de EE. UU. el jueves.

“Las fuerzas estadounidenses interceptaron ataques iraníes no provocados y respondieron con ataques de autodefensa mientras los destructores de misiles guiados de la Armada de EE.UU. transitaban el estrecho de Ormuz hacia el Golfo de Omán, el 7 de mayo” , dijo CENTCOM en un comunicado de prensa, reportó CNN.

Las instalaciones iraníes atacadas por las fuerzas estadounidenses incluyeron “sitios de lanzamiento de misiles y drones, ubicaciones de comando y control; y nodos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento”, según CENTCOM.

“Las fuerzas iraníes lanzaron múltiples misiles, drones y barcos pequeños mientras el USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) y USS Mason (DDG 87) transitaban el paso marítimo internacional. No se vio afectado ningún recurso estadounidense”, agregó el comunicado de CENTCOM.

Un informe de medios estatales iraníes dijo que las instalaciones comerciales en el muelle Bahman en la isla de Qeshm habían sido atacadas en un intercambio de disparos entre las fuerzas de seguridad iraníes y “el enemigo”.

En su comunicado, el Mando Central de EE. UU. afirmó que las fuerzas estadounidenses “no buscan una escalada”, pero que el Ejército está “listo para proteger a las fuerzas estadounidenses”.

Por su parte, el principal comando militar de Irán, el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, calificó el ataque estadounidenses de “agresivo y terrorista”, y que viola el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, declaró Ebrahim Zolfaghari, portavoz del cuartel general, según informaron medios iraníes.

Uno de los buques atacados era un petrolero que navegaba desde aguas territoriales iraníes cerca de Jask hacia el estrecho de Ormuz, y el otro ingresaba al estrecho cerca de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, explicó Zolfaghari, añadiendo que las zonas civiles atacadas se ubicaban en Bandar-e Khamir y Sirik, ambas en la provincia de Hormozgan, reportó la agencia Xinhua.

Señaló que las fuerzas armadas iraníes respondieron de inmediato atacando buques militares estadounidenses al este del estrecho de Ormuz y al sur del puerto iraní de Chabahar, causándoles daños considerables. Afirmó que Estados Unidos y los países que lo apoyan deben saber que Irán responderá con contundencia a cualquier agresión sin dudarlo.

Medios iraníes informaron el jueves por la noche de varias explosiones en ciudades del sur de Irán y en la capital, Teherán. La agencia oficial de noticias IRNA informó que se escucharon dos fuertes explosiones al oeste de Teherán.