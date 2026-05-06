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Rusia insta a diplomáticos del mundo a que evacúen Kiev

Si Ucrania ataca a Rusia en los festejos del Día de la Victoria, Rusia contraatacará, y Moscú advirtió a diplomáticos y organizaciones internacionales.

Por Agencia NA
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia informó el miércoles que envió una nota a todas las misiones diplomáticas extranjeras y organizaciones internacionales acreditadas ante esa cartera, instándolas a garantizar la evacuación del personal de Kiev.

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Según el comunicado, la nota hacía referencia a una advertencia emitida el lunes por el Ministerio de Defensa ruso sobre las amenazas de las autoridades ucranianas de llevar a cabo ataques contra Moscú durante las celebraciones del Día de la Victoria.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso instó a los gobiernos y organizaciones a tomar la advertencia con la máxima responsabilidad y garantizar la evacuación oportuna de su personal y ciudadanos de Kiev, dada la “inevitabilidad de un ataque de represalia” por parte de las fuerzas rusas contra Kiev si Ucrania interrumpe las celebraciones.

El ministerio indicó que las misiones diplomáticas rusas en el extranjero también estaban informando a los países de acreditación y a las organizaciones internacionales sobre la situación.

El lunes, el Ministerio de Defensa ruso advirtió que cualquier intento de interrumpir las celebraciones del 81.º aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria desencadenaría un “ataque masivo con misiles” en el centro de Kiev.

El Día de la Victoria, que se celebra anualmente el 9 de mayo para conmemorar la victoria de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria, es una de las fiestas nacionales más importantes de Rusia.

A finales de abril, el Kremlin anunció que, por motivos de seguridad, se celebraría un desfile militar en la Plaza Roja sin equipamiento militar.

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