Tiroteo en una escuela de Brasil dejó muertos y heridos

Un ataque a tiros en una escuela de la ciudad de Rio Branco, capital del estado de Acre, en el norte de Brasil, dejó hoy martes dos personas muertas y cinco heridas, informaron autoridades locales.

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El incidente ocurrió en el Instituto São José, cuando un adolescente de 13 años ingresó al establecimiento armado con una pistola y efectuó varios disparos, según detalló a la prensa el comandante del Batallón de Operaciones Especiales (Bope) de la Policía Militar de Acre, coronel Felipe Russo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el arma utilizada pertenecía al padrastro del menor, quien fue detenido por la Policía Militar con motivo de las investigaciones.

Por ser alumno de la institución, el adolescente no tuvo dificultades para acceder al edificio y tras el ataque se entregó a las autoridades.

Testigos relataron que, debido a obras en el edificio escolar, los primeros disparos fueron confundidos con ruidos de la construcción, lo que retrasó la reacción inicial de estudiantes y personal docente.