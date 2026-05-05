El Secretario de Defensa de EEUU advirtió que con Irán "el alto el fuego no ha terminado"

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró el martes que la operación para guiar a los buques a través del estrecho de Ormuz, frente a la costa iraní, es una “solución temporal” después de que el enfrentamiento derivara en un intercambio de disparos el día anterior.

“No se puede permitir que Irán bloquee el paso de países inocentes y sus mercancías por una vía marítima internacional”, declaró Hegseth en una rueda de prensa el martes en el Pentágono, reportó la cadena CBS News.

Hegseth aclaró posteriormente que “el alto el fuego no ha terminado”, a pesar de que el lunes buques iraníes abrieron fuego contra barcos estadounidenses que guiaban a otros buques a través del estrecho de Ormuz, lo que provocó que Estados Unidos hundiera varias pequeñas embarcaciones iraníes.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, dijo que Irán había atacado a Estados Unidos “más de 10 veces” desde el alto el fuego del 8 de abril, pero que “no había alcanzado el umbral necesario para reanudar operaciones de combate importantes”.

Hegseth señaló que el Proyecto Freedom, la iniciativa estadounidense para guiar a los buques comerciales en el estrecho de Ormuz, es “independiente y distinta de la Operación Epic Fury”. Calificó la operación como una “solución temporal” para Estados Unidos, afirmando que “el mundo necesita esta vía marítima más que nosotros”.

Caine precisó que las fuerzas que participan en la operación están compuestas por 15.000 militares estadounidenses. La misión incluye destructores de misiles guiados y otros buques de guerra que detectan y neutralizan amenazas iraníes, añadió Caine. La flota cuenta con 100 aviones de ataque y otras aeronaves no tripuladas, cuya coordinación, según Caine, corre a cargo de la 82.ª División Aerotransportada.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán afirmó el lunes que la violencia demostraba que “no existe una solución militar” para la guerra, y advirtió que Estados Unidos y sus socios regionales deberían “tener cuidado de no ser arrastrados de nuevo al atolladero por personas malintencionadas”.

Dos destructores de la Armada estadounidense transitaron el lunes por el estrecho de Ormuz, esquivando una andanada de drones y misiles iraníes, según informaron funcionarios de defensa a CBS News . El Comando Central de Estados Unidos indicó que dos buques comerciales con bandera estadounidense también navegaron por el estrecho como parte del Proyecto Libertad.