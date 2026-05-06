Un condenado a la pena de muerte dice que es inmortal y que resucitará si lo ejecutan

John Richard Wood, un norteamericano de 59 años, fue condenado a muerte hace casi 25 años por haber asesinado en 2000 a un policía. Sin embargo, aún no la sentencia no se cumplió. Es que el hombre asegura que es inmortal y, por su salud mental, una jueza falló que no puede ser ejecutado.

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La magistrada Grace Knie, de Carolina del Sur, tras escuchar el testimonio de expertos en salud mental que evaluaron a Wood, dio lugar a las afirmaciones de los abogados del hombre, que solicitaban que no se le aplique el castigo, por "los efectos debilitantes de su esquizofrenia".

El South Carolina Daily Gazette, el primer medio de Estados Unidos en revelar la historia, informó que los tres expertos consultados —un psiquiatra de la fiscalía, así como un psiquiatra y un psicólogo del equipo del acusado— coincidieron en que el hombre "no cumplía con el doble requisito legal del estado para ser considerado competente para la ejecución".

El primero de ellos es que "no puede comprender racionalmente ni objetivamente los delitos por los que fue juzgado, los motivos de su castigo ni la naturaleza del mismo". El segundo, "no puede comunicarse racionalmente con sus abogados".

La decisión de la jueza ahora debe ser revisada por la Corte Suprema estatal, que podría confirmar su fallo o revertirlo.

El mismo medio citó a Knie, quien contó que que Wood cree que es inmortal, que ya ha "muerto tres veces en el corredor de la muerte" y que resucitará de nuevo si el estado lo ejecuta.

Al mismo tiempo, Wood cree que el gobernador de Carolina del Sur ya lo ha indultado, anulando su sentencia de muerte.

Según testimonios de los expertos, citados en el medio local, Wood está convencido de que el juez de su juicio de 2002, actual presidente del Tribunal Supremo, John Kittredge, y el personal de la sala "conspiraban contra él porque eran agentes del 'Amado Kevin Rudolph', una deidad que, según Wood, forma parte de una batalla por el dominio del planeta".

"Wood cree que le fueron otorgadas alas y el don de la inmortalidad para ganar esta batalla", agregaron.

"Cuanto más hablo, más loca me siento al decir estas cosas", dijo la doctora Amanda Salas, psiquiatra del equipo de la defensa, al referirse a cómo Wood entiende el mundo. "Nada tiene sentido, y eso se debe simplemente a la persistencia y al desarrollo de sus delirios".

Wood fue declarado culpable de asesinato y de un delito relacionado con armas de fuego por la muerte del agente de la Patrulla de Carreteras estatal Eric Nicholson el 6 de diciembre de 2000. Nicholson intentó detener a Wood, que conducía un ciclomotor por la Interestatal 85 en el condado de Greenville, cuando Wood le disparó cinco veces.

En Carolina del Sur figuran 23 hombres en el corredor de la muerte y Wood es el primero en obtener la nulidad del castigo por este tipo de circunstancias, desde que en esa región de Estados Unidos se retomó la Pena Capital en 2024.

FUENTE: Clarín