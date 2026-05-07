BTS se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y generó un fuerte impacto global

Los integrantes de BTS con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional.

La banda surcoreana BTS se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional durante su visita al país en el marco de su gira internacional. El encuentro tuvo una amplia repercusión en México y en la comunidad internacional, debido al alcance global del grupo, uno de los máximos exponentes del K-pop.

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Según información oficial, la mandataria recibió a la agrupación en la sede del Poder Ejecutivo y posteriormente ambos participaron de una aparición pública desde el balcón principal del Palacio Nacional. Desde allí saludaron a una multitud estimada en decenas de miles de fanáticos reunidos en el Zócalo capitalino, en un evento que también fue transmitido en redes sociales.

Sheinbaum destacó el valor cultural del encuentro y subrayó el impacto positivo del grupo en las juventudes, en relación con mensajes vinculados a la inclusión, la paz y la diversidad. El gobierno mexicano consideró la visita como un hecho de relevancia cultural más allá del espectáculo musical.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2052405276968444107&partner=&hide_thread=false Los integrantes de BTS se reunieron con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y generaron una revolución mundial. pic.twitter.com/uA6LfamlOH — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 7, 2026

Un fenómeno global que trascendió lo musical

La presencia de BTS provocó una fuerte movilización de seguidores y una importante cobertura mediática internacional. El grupo volvió a evidenciar su condición de fenómeno global, con influencia que excede la industria musical e impacta en la cultura pop, la moda y la comunicación digital.

Especialistas en cultura pop señalaron que BTS forma parte central de la expansión de la “ola coreana” o Hallyu, que en los últimos años ha ganado terreno en América Latina.

El encuentro también generó debate en la opinión pública mexicana. Mientras algunos sectores destacaron la proyección internacional del país y el acercamiento con la cultura juvenil global, otros cuestionaron el uso político del evento.

La visita se enmarcó además en la gira internacional del grupo, cuyas presentaciones en México agotaron localidades en pocas horas, confirmando su fuerte arrastre en la región.