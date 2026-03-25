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A lo Dibu Martínez contra Francia: así fue el tremendo 'tapadón' de un arquero en el fútbol sanjuanino

En una tarde sin goles pero cargada de emoción, Agustín Olivera, arquero de 9 de Julio, se lució con una atajada clave que recordó a la histórica intervención de Emiliano Martínez en la final del mundo. El 0-0 ante San Lorenzo de Ullum tuvo dueño: el uno en el Este sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dibu

El fútbol sanjuanino dejó una imagen que vale por mil. En el marco de la fecha 8 del Torneo Local, 9 de Julio y San Lorenzo de Ullum igualaron sin goles, pero el partido quedó marcado por una acción puntual que desató aplausos y comparaciones inevitables. ¿A lo Dibu Martínez?

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Agustín Olivera, arquero del conjunto nuevejulino, protagonizó un verdadero 'tapadón' en un mano a mano que parecía tener destino de gol. El delantero del elenco ullunero quedó cara a cara y, ante la salida del uno, intentó definir cruzado, buscando el segundo palo. Sin embargo, Olivera reaccionó con una rapidez notable: se estiró con la pierna izquierda y bloqueó el remate de manera espectacular.

La jugada recordó de inmediato a aquella salvada memorable de Emiliano Martínez frente a Francia en la final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, una intervención que quedó grabada en la historia grande del fútbol argentino.

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Más allá del empate 0-0 frente al Cuervo ullunero, la figura de la tarde tuvo nombre y apellido. Olivera sostuvo a su equipo en un momento clave y se llevó todos los flashes.

Video gentileza: Tierra Deportiva

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