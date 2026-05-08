Sorpresa: Estados Unidos publicó imágenes inéditas de OVNIS y vida extraterrestre

Este viernes, el gobierno de Estados Unidos publicó más de 160 de archivos e imágenes confidenciales sobre relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos anómalos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNIS) tanto en la Tierra como en misiones a la Luna.

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La medida fue ordenada por el presidente Donald Trump con el objetivo de brindar transparencia sobre información relacionada a la existencia de vida extraterrestre y Fenómenos Anómalos No Identificados. El mandatario consideró que se trata de “asuntos complejos, pero sumamente interesantes e importantes” para la población mundial.

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En total, 161 documentos entre fotos, videos y audios fueron compartidos por el Departamento de Guerra y están relacionados con avistamientos de ovnis que datan de hace casi 80 años. Los archivos desclasificados sobre OVNSI ya se encuentran accesibles en la página oficial del Departamento de Guerra estadounidense.

Entre los documentos publicados el viernes se incluyeron videos de objetos de aspecto extraño grabados en los cielos de Grecia, Irak, Japón, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos a lo largo de décadas.

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También se publicó una gran cantidad de informes de inteligencia y expedientes del FBI que incluían testimonios de testigos presenciales y reportes públicos sobre posibles avistamientos a lo largo de los años.

Los archivos también incluyen una transcripción del reporte de los astronautas del Apolo 17 en 1972: "Partículas o fragmentos muy brillantes, o algo que pasa flotando mientras maniobramos... Parece el 4 de julio desde la ventana... Son fragmentos muy irregulares y angulares que están dando vueltas", indicaron en aquel entonces.

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Entre otras, una de las fotografías adjuntas muestra tres puntos que parecen flotar en formación triangular sobre la superficie de la Luna. El pie de foto indica que "no hay consenso sobre la naturaleza de la anomalía", pero afirma que un nuevo análisis preliminar sugiere que podría tratarse de un "objeto físico".

La mayoría de las fotos son imágenes en baja calidad que reflejan puntos luminosos o dudosas figuras. Otros archivos solo incluyen recortes de diarios sobre supuestos avistamientos de ovnis que datan de la década de 1950.

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Tras esta primera entrega de 162 archivos, se espera que se realicen más publicaciones de manera progresiva conforme se localicen, revisen y desclasifiquen nuevos documentos, algunos de los cuales solo existen en formato físico.

FUENTE: Minuto Uno