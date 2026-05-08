La reveladora demostración de la ciencia sobre los cerebros de los bailarines de tango

La ciencia demostró que los cerebros de los bailarines de tango se sincronizan durante la danza.

Investigadores de la Universidad de Colorado Boulder lograron demostrar que cuando dos bailarines giran tomados del brazo al son del tango, sus cerebros se sincronizan, y desarrollan un dispositivo de muñeca que vibra para indicar cuando los cerebros trabajan al unísono.

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Este fenómeno ya había sido observado en actividades sociales como los duetos de guitarra, pero nunca antes había sido demostrado en la danza.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el dispositivo en desarrollo busca mejorar la coordinación en parejas de baile y en deportes de equipo como el fútbol.

Los resultados del estudio se presentaron en Chicago en la conferencia TEI (Tangible, Embedded, and Embodied Interaction).

Cómo fue el experimento

Los investigadores examinaron a cinco parejas de bailarines de tango argentino, quienes usaron auriculares con electroencefalografía (EEG) para medir la actividad eléctrica de su cerebro mientras bailaban. Además, las parejas también llevaban puestos sensores de movimiento en los tobillos para registrar sus pasos.

Los datos recopilados mostraron que, cuando los bailarines se movían al unísono, su actividad cerebral también comenzaba a mostrarse sorprendentemente similar.

Este fenómeno se conoce como "acoplamiento intercerebral" o "sincronización neuronal".

Por ejemplo, cuando el bailarín principal da un paso adelante y su compañero retrocede inmediatamente (en 200 milisegundos o menos), sus ondas cerebrales tienden a sincronizarse, aumentando y disminuyendo casi simultáneamente, explicaron desde ANSA Latina. Pero cuando sus pasos no están sincronizados, su actividad cerebral tampoco lo está.

Estas tendencias, explican, se observan en varios tipos de ondas cerebrales, incluidas las ondas beta, asociadas con estados de concentración y actividad mental, y las ondas theta más lentas, típicas de momentos de relajación.

FUENTE: Agencia NA