Búsqueda del puma que deambulaba en la Quebrada de Zonda: el resultado y la hipótesis de un especialista

Qué pasó con el puma que fue observado recorriendo la Quebrada de Zonda el fin de semana pasado.

La aparición de un puma en la Quebrada de Zonda, en Rivadavia, generó preocupación durante el fin de semana luego de que un video del animal circulara en redes sociales. Tras el alerta, autoridades ambientales activaron un operativo en la zona, aunque no lograron encontrar rastros del felino. Según explicaron, el caso encaja en un fenómeno habitual: el desplazamiento de fauna silvestre a través de corredores biológicos, lo que refuerza la hipótesis de que el animal solo estaba de paso.

Video Peligroso: observan a un puma en los parques de la Quebrada de Zonda

El director de Conservación de la Secretaría de Ambiente, Ezequiel Salomón, explicó a Tiempo de San Juan que el aviso llegó el mismo sábado, en simultáneo con la viralización de las imágenes. “Nosotros recibimos el alerta sobre la presencia del puma en la Quebrada de Zonda en el mismo momento en que la información se hizo pública”, indicó.

A partir de allí, se activó el protocolo correspondiente. “Lo que hicimos de inmediato fue aplicar el protocolo que está estipulado para estas situaciones. Cada vez que recibimos un alerta o una denuncia sobre la presencia de un puma nos hacemos presentes en el lugar de inmediato”, detalló. Esto incluyó la intervención de la Policía y recorridas en la zona para entrevistar a testigos y buscar indicios del animal.

Sin embargo, los resultados fueron negativos. “Entrevistamos a las personas que estaban en la zona, pero no encontramos huellas del puma. Esto no quiere decir que no haya pasado por el lugar, sino que a veces esas marcas no son tan visibles. No siempre el animal deja huellas. Finalmente, no logramos divisarlo”, explicó Salomón.

El procedimiento, según precisó, no solo apunta a resguardar a la población, sino también al propio animal. En caso de hallarlo, se aplican técnicas de ahuyentamiento o incluso su reubicación en un entorno seguro.

Esto, teniendo en cuenta que el episodio tuvo gran repercusión debido a que el avistamiento se produjo en un sector turístico muy concurrido, especialmente los fines de semana. El video muestra al felino desplazándose de noche por una zona cercana a la Ruta 12, donde hay espacios de recreación —algunos en refacción y otros habilitados— frecuentados por familias.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Peligroso: observan a un puma en los parques de la Quebrada de Zonda Una persona que se encontraba en las inmediaciones en horas de la noche captó el momento en que el felino se movía por la misma zona donde familias enteras pasean. Más info en @tiempodesanjuan #quebradadezonda#puma #video #sanjuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Pese a la alarma inicial, desde Ambiente llevaron tranquilidad y aportaron una explicación clave: la dinámica natural del lugar. “Tenemos que tener en cuenta que muchas veces suelen ser animales que están de paso. Circulan por la zona y directamente siguen su camino, más cuando hablamos de espacios con presencia humana”, señaló el funcionario.

En ese sentido, destacó que la Quebrada de Zonda funciona como un corredor biológico. “Se trata de una zona en la que se unen áreas montañosas, semidesérticas e incluso humedales, como los del Parque Presidente Sarmiento. Entonces, toda esa zona es un verdadero corredor biológico para muchos animales”, explicó.

Esta característica favorece la circulación de fauna silvestre, incluso en sectores intervenidos por el hombre. Por eso, la aparición de especies como el puma, aunque llamativa, no resulta excepcional.

Finalmente, las autoridades dejaron establecidos canales de contacto con responsables de la zona para actuar rápidamente ante cualquier nuevo avistamiento.

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