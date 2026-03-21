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Peligroso: observan a un puma en los parques de la Quebrada de Zonda

Una persona que se encontraba en las inmediaciones en horas de la noche captó el momento en que el felino se movía por la misma zona donde familias enteras pasean.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un puma fue observado en los parques de la Quebrada de Zonda, en Rivadavia, y el video del momento se viralizó en las redes sociales. Si bien no está claro cuándo fueron captadas las imágenes, lo que se puede inferir es que ocurrió de noche, cuando la actividad en el lugar es escasa.

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No obstante, el video que circula en los medios causó preocupación por la aparición del felino en uno de los sitios que suele ser concurrido por decenas de familias durante los fines de semana, pues se trata de uno de los puntos turísticos más visitados durante los días de descanso.

Una parte importante de los paseos, ubicados al costado de la Ruta 12 y a continuación del Jardín de los Poetas, permanecen bajo refacción mientras que otra se encuentra con total acceso al público. Es ahí donde habría sido visto el animal que pasó rápidamente por la zona para atemorizar a los testigos.

Mirá el video

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