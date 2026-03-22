Las aves que volvieron a un parque de San Juan, pero volarán en un santiamén

Las lluvias revivieron las lagunas del Parque Presidente Sarmiento y con ellas regresaron aves que no aparecían hace años. Fotos: Cristián Piedrahita, encargado del Parque.

Entre finales de 2025 y el inicio de este 2026, el Parque Provincial Presidente Sarmiento, una de las principales áreas protegidas de San Juan, ubicada en Zonda, volvió a mostrar una postal que parecía perdida: la reaparición de sus lagunas. Tras años marcados por la sequía, las lluvias inusuales del verano reactivaron los humedales y trajeron consigo un fenómeno tan esperado como efímero: el regreso de aves que hacía tiempo no se dejaban ver en la zona. Sin embargo, especialistas advierten que este escenario tiene fecha de vencimiento, por lo que recomiendan aprovecharlo en el corto plazo.

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El cambio en el paisaje no es casual. El director de Conservación de la Secretaría de Ambiente, Ezequiel Salomón, explicó que el sistema de lagunas del Parque depende principalmente del agua subterránea. “Es un humedal temporal, que responde a los ciclos hídricos. Cuando hay más deshielo y mayor caudal en el Río San Juan y el Dique de Ullum, sube la napa freática y comienzan a formarse las lagunas”, detalló.

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En ese sentido, el especialista señaló que lo ocurrido en los últimos meses responde a un verano atípico. “Hemos tenido lluvias muy intensas, incluso inundaciones, que generaron una disponibilidad temporal de agua. Eso permitió que reaparezcan las lagunas y muchas especies que durante el resto del año no están”, indicó.

El impacto fue visible especialmente en la fauna. “Una de las principales particularidades del Parque es su diversidad de aves, y este fenómeno se notó sobre todo en ellas”, explicó Salomón. Según precisó, volvieron a observarse gallaretas y distintas especies de patos, además de aves paseriformes (pequeñas y reconocidas por su canto) como loicas, varilleros, diucas y cabecitas negras.

El mayor atractivo lo aportan las aves asociadas al humedal. “Cuando aparecen las lagunas, también lo hacen las aves acuáticas y migratorias, que dependen directamente de estos ambientes”, subrayó Salomón.

Este tipo de ciclos no es nuevo, aunque sí poco frecuente en los últimos años. “Hace aproximadamente cuatro años que no se veía tanta humedad en el Parque. Y si vamos más atrás, el último gran período fue alrededor de 2017, cuando las lagunas estuvieron en su máximo esplendor”, recordó. En ese momento, incluso se registraron especies de alto valor de conservación, como los cisnes de cuello negro.

Tras ese período, la provincia volvió a atravesar una prolongada sequía, lo que redujo drásticamente la presencia de agua y, en consecuencia, de muchas especies. Por eso, el actual escenario genera expectativa, pero también cautela. “Estos eventos hacen que muchas especies regresen, al menos por un tiempo, mientras el agua esté presente”, explicó.

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El problema es que ese tiempo sería limitado. “No podemos definir con exactitud cuánto va a durar, porque depende de factores como la infiltración del agua en el suelo y la evaporación. Pero estimamos que serán algunos meses más antes de que la humedad vuelva a disminuir”, advirtió.

Para quienes quieran aprovechar este fenómeno, desde Ambiente indicaron que hay sectores habilitados dentro del circuito del Parque donde es posible observar los humedales y, especialmente, aves como patos y gallaretas.

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Para quienes quieran visitar el Parque es importante saber que está ubicado sobre calle Las Moras, en Zonda, y ofrece visitas guiadas gratuitas de martes a domingo con entrada gratuita. Se recomienda a los interesados realizar una reserva previa para conocer los horarios a través de WhatsApp al número 2644468982.