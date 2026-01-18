De murciélagos a paisajes pintados, el Parque Presidente Sarmiento revive con su mejor cara en estas vacaciones

El Parque Presidente Sarmiento es una linda opción para vivir una experiencia natural en estas vacaciones.

El verano en San Juan suele ser sinónimo de búsqueda de frescura y contacto natural. Y este año, el Parque Provincial Presidente Sarmiento se erige como protagonista de esta oferta turística con el plus de ser también educativa . Ubicado en el departamento de Zonda, a tan solo 22 kilómetros de la Plaza 25 de Mayo, este pulmón verde se presenta como un amplio jardín donde la flora y la fauna autóctona se exhiben, explican y protegen.

La historia reciente del parque estuvo marcada por un duro contratiempo. En 2022, un voraz incendio puso en jaque la biodiversidad de la zona. Pero la naturaleza, apoyada por una gestión de conservación activa, ha demostrado una capacidad de recuperación asombrosa.

Cristián Piedrahita, encargado del Parque Presidente Sarmiento, observó con orgullo el presente del área protegida: "El parque está superverde. Sus tres ambientes —de monte, transición y el humedal— están muy bonitos y muy recuperados después del incendio que sufrimos en el 2022".

El corazón del parque es su humedal, un fenómeno hídrico vital en una provincia de clima árido. Según explicó Piedrahita, la fisonomía del lugar es dinámica y responde a los ciclos del agua: "El parque se caracteriza por ser uno de los humedales más importantes de la provincia. El humedal en ocasiones está presente y en hay ciclos en los que no. Esto depende netamente del caudal del río San Juan, que es el acuífero que provoca que la napa freática suba o baje. Hoy hay algo de humedad en la zona, se ha mejorado muchísimo".

Ciencia, recreación y educación

Para estas vacaciones, la administración ha diseñado un cronograma que busca atraer a diversos públicos. Una de las propuestas más disruptivas llegará en febrero. El parque se convertirá en un aula abierta con el arribo de especialistas del CONICET. En tres noches especiales (con fechas a confirmar), los científicos liderarán recorridos enfocados en ofidios (serpientes), anfibios y murciélagos.

El objetivo de esta actividad es doble: por un lado, dar a conocer las características biológicas de estas especies y, por otro, realizar un trabajo de concientización para derribar mitos y miedos infundados que suelen pesar sobre estos animales, los cuales fundamentales para el equilibrio ecológico.

La sensibilidad artística también tiene su espacio. Todos los sábados de enero y febrero, se desarrolla la actividad "Pintando la puesta del sol", destinada a niños de hasta 12 años. La propuesta invita a los pequeños a realizar un recorrido guiado hasta el emblemático sendero del Carrizal. Allí, rodeados por el sonido del viento y las aves, encuentran atriles dispuestos para que puedan plasmar en el lienzo los colores del atardecer zondino.

Para los entusiastas de la fauna voladora, el parque ofrece caminatas de observación de aves. Esta actividad cuenta con la colaboración de COAS San Juan (Club de Observadores de Aves), lo que garantiza una experiencia técnica y enriquecedora para identificar las múltiples especies que anidan o incluyen en su hoja de ruta el humedal.

Data muy importante

El parque mantiene sus puertas abiertas con una estructura de visitas pensada para evitar las horas de calor extremo y aprovechar la amplitud de la noche:

Visitas Guiadas Diurnas: De martes a domingos y feriados. En la mañana de 8:30 a 12:00 horas y por las tardes de 16:30 hasta las 20:00 horas.

Visitas Nocturnas y Astroturismo: Las próximas citas confirmadas son el 22 y 29 de enero, a partir de las 21:30 horas. Esta es la única actividad que requiere el pago de una entrada, dado que el servicio de observación del cielo está a cargo de un prestador privado especializado.

"El visitante va a recorrer por distintos senderos estos ambientes siempre acompañado de los agentes de conservación, que a su vez van brindando toda la información del lugar. El parque es un lugar ideal para aprender y recrearse", concluyó Piedrahita.

Para garantizar la calidad de la experiencia y el respeto por el entorno, se recomienda a los interesados realizar una reserva previa a través de WhatsApp al número 2644468982.