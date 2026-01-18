Postales únicas de la experiencia que permite disfrutar el Dique Punta Negra desde su interior

Cómo es el viaje en catamarán que permite ver nuevas postales del Dique Punta Negra, en estas vacaciones de verano.

Felipe se calza el salvavidas, arranca el motor y hace girar el timón. Suena la bocina del barco y comienza un viaje único hacia el corazón mismo del Dique Punta Negra, el espacio que se transformó en la gran estrella del verano 2026 en el Gran San Juan. El paseo en catamarán, una de las tantas actividades que se pueden realizar en el embalse sanjuanino, al que se ingresa con entrada libre y gratuita; ofrece una experiencia distinta, con postales únicas. Permite descubrir otra cara del lago, sin más esfuerzo que subirse a la embarcación y dejarse llevar por la magia del recorrido.

En medio de una tarde calurosa y bajo un cielo atravesado por algunas nubes que le daban un tono especial a los cerros que rodean el lago, Tiempo de San Juan se sumergió en el paseo que ofrece el Parque Parador de Montaña para captar y mostrar las postales únicas del trayecto.

Al iniciar el viaje, la costa se va alejando poco a poco y ofrece una nueva mirada de las márgenes del dique. Pronto, todo eso queda pequeño y lejano. Con kayaks y bicis de agua flotando alrededor, las miradas se posan inevitablemente en el agua. El espejo del lago se vuelve de un azul cada vez más intenso, en contraste con los distintos tonos marrones de la montaña.

image

Con el cerro Tontal de fondo —el pico más alto de la precordillera sanjuanina—, el paisaje se vuelve imponente. Un poco más hacia el norte, comienza a brillar el cerro La Sal, con sus particulares lunares blancos.

image

El recorrido se torna aún más interesante al escuchar a los guías, que van revelando los secretos del ecosistema del lugar, mientras recuerdan la importancia de cuidar estas aguas que nacen en la montaña, forman el Río San Juan, se derraman en el Dique Los Caracoles, atraviesan Punta Negra y llegan luego al Dique de Ullum para abastecer a todo el Valle de Tulum.

Ya en el centro del embalse cambian incluso las condiciones del clima. La brisa se vuelve más intensa y fresca que en la orilla. Es el momento de acercar el rostro a las ventanas de la embarcación, cerrar los ojos y sentir el roce del aire.

image

Esa calma, de pronto, se transforma en diversión cuando comienza a sonar la música y los pasajeros se animan incluso a bailar sobre el catamarán, en medio de un paisaje soñado.

Apto para todas las edades, el viaje es una propuesta ideal para disfrutar en familia o con amigos. Además, puede ser realizado por personas con cualquier tipo de dificultad motora, ya que solo hace falta subir a bordo y disfrutar. El costo del paseo —que durante esta temporada tiene salidas cada una hora— es de $12.000 para adultos, $10.000 para menores de 10 años y jubilados, y en el caso de quienes tienen carnet de discapacidad sólo abona el acompañante.

Los tips para ir al Dique Punta Negra

Para llegar al embalse se puede utilizar cualquier vehículo particular o el servicio de la Red Tulum. La Línea 162 conecta la ciudad con el Dique y se puede tomar tanto en la Terminal de Ómnibus como en la Estación Córdoba. Deja a los pasajeros justo en el embarcadero del lago.

El espacio tiene entrada libre y gratuita, y está permitido ingresar con conservadoras que contengan comida y bebida, aunque no está habilitado hacer asados.

image

El embalse abre a las 8 y, desde ese horario, queda habilitada la playa. Los pescadores pueden realizar su actividad hasta las 18. Desde las 19.30 se interrumpe la navegación y, a partir de las 20, ya no está permitido ingresar al agua para bañarse. Sin embargo, las personas pueden permanecer en los márgenes y paradores hasta las 21 o 22, según lo disponga cada día la Policía. En el lugar trabaja un equipo de seguridad las 24 horas, con guardavidas custodiando el lago durante toda la jornada.

Actualmente, el espacio cuenta con dos playas con zonas del lago delimitadas por boyas. Una se encuentra a la derecha del embarcadero y la otra, a la izquierda. Estos son los únicos sectores habilitados para nadar, ya que allí se ubican los guardavidas. Quienes practican nado deportivo cuentan con otras áreas especialmente delimitadas.

image

Además del paseo en catamarán, se pueden realizar diversas actividades náuticas como kayak, hidropedal, SUP, snoop y paseos en triciclos. Si bien se permite ingresar con sillas y sombrillas propias, también existe la posibilidad de alquilar reposeras y gazebos, ya que la playa no cuenta con sombra natural.

En la zona alta del embalse se encuentran los nuevos paradores, construidos en el sector de miradores, que disponen de mesas, bancos y techos, entre otros servicios.