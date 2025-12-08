El Dique Punta Negra, a pleno: mirá cómo está, qué se puede hacer y los precios de las actividades

Con una playa nueva, paradores renovados y diversas actividades para pasar un buen día de verano en familia, el Dique Punta Negra ya se puso en movimiento a pleno, recibiendo a los visitantes en el marco de la temporada de verano 2025-2026. En el espacio, que tiene entrada libre y gratuita, ya trabaja el equipo de Seguridad Náutica, que brinda resguardo a los bañistas y ofreció detalles sobre los días y horarios en los que se puede permanecer en el lugar.

El drone de Tiempo Desde el aire, mirá cómo está el Dique de Ullum en el inicio de la nueva temporada de verano

El Dique abre a las 8 y, desde esa hora, está habilitada la playa. Los pescadores pueden pescar hasta las 18, desde las 19:30 se corta la navegación y, desde las 20, la posibilidad de ingresar a bañarse al agua. Sin embargo, la gente puede quedarse en los márgenes y paradores hasta las 21 o 22, dependiendo de lo que disponga la Policía cada día. En el espacio está trabajando el equipo de seguridad las 24 horas; es decir, hay guardavidas custodiando el lago durante todo el día.

image

Tal como ya se había anticipado, el lugar cuenta esta temporada con dos playas con zona del lago boyada. Una de ellas está en el lado derecho del embarcadero y la segunda, en el lado izquierdo. Esos son los únicos espacios en los que está permitido nadar, debido a que allí se ubican los guardavidas.

image

En una de las playas, la más antigua, la profundidad llega a 1,20 o 2 metros, dependiendo de la zona, ya que el piso no es parejo. Esto no sucede en la playa nueva, donde el piso fue nivelado y se trata de un sector más bajo, ideal para las familias con niños, con una profundidad aproximada de 1 metro.

Embed - Todo lo que tenes que saber para disfrutar Punta Negra

Los paradores del Dique Punta Negra y las actividades que se pueden realizar

Los distintos paradores que funcionan a orillas del espejo de agua ofrecen diversos servicios y actividades. En el lugar se puede desayunar, almorzar, merendar y cenar. Entre las propuestas gastronómicas hay platos elaborados, como los que ofrece el restaurante ubicado en la zona más alta del predio, y también comidas rápidas disponibles en puestos instalados en las márgenes del embalse.

image

Con precios para todos los bolsillos, desde el parador La Paz Beach comentaron que se puede comer desde una pizza para compartir en familia a partir de $10.000 y que un sánguche de carne asada a la llama cuesta $15.000. En cuanto a las bebidas, se pueden adquirir gaseosas individuales desde $3.000, licuados desde $10.000 y tragos en valores similares.

Actividades náuticas: oferta por parador

• Parador La Paz Beach

image

Actividades todos los días de 10 a 19:30 (horario en el que se detiene la navegación). Ofrecen:

Kayak: $10.000 por persona, por hora

Hidropedal: $10.000 por persona, media hora

SUP: $10.000 por persona, por hora

En todos los casos se brinda una charla previa y se entregan chaleco, remo y silbato.

Para más información: @parador.lahuella

• Parador Punta Negra

Actividades acuáticas todos los días de 11 a 19. Las opciones incluyen kayak, SUP big, SUP, snnop, hidropedales y triciclos; próximamente incorporarán bicis acuáticas. Todas las actividades rondan los $10.000, con variaciones según la duración.

El parador también ofrece excursiones combinadas de kayak y Trek 9, con recorridos y dificultades variables. Los precios van desde $10.000 por persona hasta $40.000 para la experiencia más completa, que incluye más de 3 horas de actividad con hamburguesa y bebida personal al finalizar. Las inscripciones se realizan por WhatsApp al 264-4532546.

El parador cuenta con un espacio ubicado antes de descender la rampa (que esperan reabrir en los próximos días) y otro sector en la playa. Además, trabajan en la creación de un área con dormis para quienes deseen vivir la experiencia de pasar una noche en el dique.

Para más información: @paradorpuntanegra

• Parque Parador de Montaña

image

Cuenta con restaurante abierto de lunes a viernes, de 11 a 20. También ofrece actividades con los siguientes precios y horarios:

Catamarán:

Funciona fines de semana y feriados, de 12 a 19, con salidas cada hora. La actividad dura 45 minutos y no requiere reserva previa.

Tarifas:

Adultos (mayores de 10 años): $10.000

Menores (3 a 10 años): $8.000

Jubilados: $8.000

Personas con discapacidad: sin costo (presentando carnet). El acompañante abona tarifa correspondiente.

Kayak:

$6.000 (30 minutos) / $10.000 (1 hora) / $15.000 (2 horas) / $25.000 (día completo)

Hidropedales:

Duración del paseo: 40 minutos

Menores de 3 a 10 años: $6.000

Adultos: $8.000

Para más información: @parqueparador

• San Juan Escuela de Buceo

image

En el dique también es posible realizar snorkeling, una práctica de buceo superficial que incluye chaleco, máscara, esnórquel y aletas. El atractivo principal es observar el entorno natural, rodeado de montañas e inmerso en aguas cristalinas.

Además se ofrece bautismo de buceo, una primera experiencia para respirar bajo el agua con equipo autónomo. No se requiere conocimiento previo. La actividad incluye charla introductoria e inmersión guiada de 30 a 40 minutos, avanzando de forma progresiva hasta que la persona se sienta cómoda.

Para conocer precios y más información: @sanjuanbajoelmar o teléfono 264-5483335