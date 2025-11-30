domingo 30 de noviembre 2025

El drone de Tiempo

Desde el aire, mirá cómo está el Dique de Ullum en el inicio de la nueva temporada de verano

Mientras los paradores comienzan a recibir a los sanjuaninos, un recorrido virtual por el espejo de agua y la explicación de por qué bajo el agua en los últimos días.

Por Daiana Kaziura
Así se ve el Dique de Ullum en el inicio de la temporada de verano 2025-2026.

Así se ve el Dique de Ullum en el inicio de la temporada de verano 2025-2026.

Arranca diciembre y, con él, el inicio de la temporada de verano. Mientras algunos paradores se preparan para llenar sus piletas y comenzar a recibir el mayor flujo de visitantes del año, Tiempo de San Juan salió a recorrer el Dique de Ullum para mostrar cuál es su situación. A partir de él, detectó que en los últimos días se registró un descenso en el caudal, lo cual se hace evidente en la costa. Según explicó un funcionario, el motivo es el inicio de la temporada de riego de los cultivos de la provincia.

Mientras el lago mantiene su tradicional color esmeralda, ya desde el paredón se puede observar que la cota es mayor a la del año pasado. En ese contexto, El Embarcadero, administrado por la provincia y de ingreso gratuito, ya está habilitado para el baño, cuenta con guardavidas y tiene la zona bollada. El público puede ingresar de 8.30 a 19.30, todos los días.

image

Mientras tanto, otros clubes comenzaron a prepararse para recibir visitantes en sus piletas. Es el caso de Costa del Sol, donde realizan refacciones y planean abrir al público en aproximadamente dos semanas. En tanto, Palmar del Lago ya está habilitado para su visita, aunque aún trabajan en la puesta a punto de las piletas, que serán llenadas en los próximos días.

image

Al respecto, Gustavo Mulet, presidente de los clubes del perilago y encargado del Club de Vela y Remo, manifestó: “Creemos que esta puede ser una temporada muy linda porque el dique ha estado muy lleno. Ahora ha bajado un poco por el riego, pero es probable que mantenga un buen nivel y que la gente pueda acceder en algunas zonas”.

La cota actual y el descenso de las últimas semanas

Consultado sobre el nivel del Dique de Ullum y el motivo del descenso registrado, José María Ginestar, encargado de Recursos Energéticos, explicó: “La cota bajó porque Hidráulica comenzó a erogar el agua para el riego de cultivos, luego del fin del período de corta. Actualmente, el embalse está en 757 msnm. Si tenemos en cuenta los datos del verano pasado, estamos por encima, porque en ese momento estábamos en 754 msnm”.

image

Agregó que “en los últimos meses habíamos llegado en Ullum a 761 msnm, pero ya se nota el descenso debido a la erogación para el riego. Más allá de eso, para nosotros lo importante es haber podido nivelar los diques hacia arriba. Que Caracoles y Punta Negra estén a media carga, pero por encima de las cotas mínimas de seguridad, es fundamental para evitar daños en las estructuras. Una vez que superamos esas cotas, ya se puede empezar a manejar el caudal”.

image

Y sumó: “A partir de ahí, siempre la prioridad es que Ullum esté lo más alto posible, por distintas razones. Lo más importante es que OSSE tome agua más clara y pueda trabajar mejor. Y también está el perfil turístico del dique. Por eso, todo lo que generamos lo enviamos a Ullum. Lo que pasa es que hoy Hidráulica está consumiendo 41 metros cúbicos por segundo y de Punta Negra están saliendo 30 metros cúbicos: esa diferencia es la que se ve en Ullum, por eso va bajando. Mientras tanto, por el río, en Caracoles, estimativamente están entrando 20 metros cúbicos por segundo”.

Para finalizar, aseguró: “Nosotros siempre tratamos de acumular toda el agua posible, pero tenemos un recurso limitado. En relación con la sequía hídrica, estábamos 10 pasos atrás y hemos avanzado 3. O sea, aún nos quedan 7 para poder salir del pozo en términos de acumulación, pero estamos 3 metros por encima del año pasado”.

