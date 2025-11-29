sábado 29 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mejoras

El Parque de Mayo se sigue transformando: se demuelen los viejos kioscos y sanitarios para construir dos modernos núcleos de servicio

El Gobierno Provincial destinará cerca de $893 millones a la renovación de la infraestructura de apoyo. El proyecto incluye baños públicos nuevos, un kiosco y depósitos, y la licitación abrirá los sobres el próximo 12 de diciembre.

Por Miriam Walter
Así se verá terminada una de las nuevas obras en el Parque de Mayo.&nbsp;

Así se verá terminada una de las nuevas obras en el Parque de Mayo. 

La transformación integral del Parque de Mayo en el corazón de la ciudad sanjuanina avanza con una nueva fase centrada en la renovación de los servicios esenciales: la construcción de dos nuevos núcleos de servicio, un proyecto que requerirá la demolición de algunas estructuras existentes en el predio, concretamente de demolerán dos núcleos sanitarios con kiosco, uno ubicado sobre calle 25 de Mayo y otro en los interiores frente al lago.

Lee además
El puente sobre el lago del Parque de Mayo se construirá en hormigón y será iluminado para el deleite de grandes y chicos. 
Histórica obra

Los secretos del lifting al lago del Parque de Mayo: sistema de aireado, aguas danzantes y un puente peatonal de 57 metros
Abrieron los sobres de licitación para el inicio de la segunda parte de las obras de renovación integral del Parque de Mayo, que incluyen mejoras en el lago y el regreso del tradicional trencito.
Cambios

Siete empresas compiten para realizar la segunda parte de obras en el Parque de Mayo: qué cambios se vienen

Esta obra, impulsada por el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Infraestructura, cuenta con un presupuesto de alrededor de $893 millones. Los fondos, de origen provincial, se destinarán a la ejecución de la obra mediante una Licitación Pública que se acaba de abrir y tiene como fecha clave el próximo 12 de diciembre, día en que se llevará a cabo la apertura de las propuestas de las empresas constructoras interesadas en llevar a cabo este proyecto. Una vez que se firme el Acta de Iniciación de los Trabajos, el plazo de ejecución estipulado es de 180 días corridos. Si se adjudican en enero podrán estar listos en julio de 2026.

image

Demolición, el primer paso para los nuevos núcleos

El proyecto contempla como acción inicial la demolición de dos núcleos sanitarios con sus respectivos kioscos que ya existen en el parque, para ser reemplazados por las construcciones modernas. Además de los edificios, se procederá al cegado de pozos absorbentes o negros, cámaras, zanjas y otras excavaciones preexistentes.

La demolición de estas estructuras se llevará a cabo de manera planificada y secuencial para minimizar la interrupción de los servicios. Para el caso del núcleo sanitario que se encuentra cerca de calle 25 de Mayo, su demolición solo se realizará una vez que se haya terminado de construir el Bloque de apoyatura N°1. Respecto al núcleo sanitario ubicado cerca del lago, antes de proceder a su retiro, será necesario instalar un contenedor provisorio para asegurar la continuidad del servicio del kiosco, y se colocarán tres baños químicos temporales (dos para mujeres y uno para hombres) para garantizar el uso público durante la fase de construcción.

Los trabajos de demolición implican la remoción cuidadosa de construcciones civiles que incluyen paredes de mampostería, paramentos verticales y losas de hormigón armado. La empresa adjudicataria deberá presentar un proyecto que detalle el uso de equipos viales con accesorios específicos, como martillos hidráulicos y tijeras, para desvincular las estructuras y producir un colapso dirigido, siempre aplicando criterios de protección para la mitigación de ruidos y polvo hacia las áreas circundantes. La contratista será responsable de retirar de la obra todas las tierras extraídas y los escombros resultantes, asegurando el saneamiento del suelo.

image

Obras que mejorarán la funcionalidad del Parque

El objetivo de esta fase es la construcción de dos modernos núcleos de servicio que ofrecerán nuevas prestaciones a los visitantes. La obra nueva suma un total de 356,94 metros cuadrados.

image

Cada uno de estos dos nuevos bloques de apoyatura incluirá sanitarios públicos completamente equipados (con artefactos de loza blanca, bachas de acero inoxidable y griferías de primera calidad, además de instalaciones especiales para personas con discapacidad), un área destinada a kiosco con mesada, y un depósito para uso de la Dirección de Espacios Verdes (D.P.E.V).

image
image

Las nuevas construcciones contarán con moderna infraestructura, incluyendo estructuras sismo resistentes, revoques exteriores con revestimiento plástico texturado, e instalaciones completas de agua potable, desagües cloacales, pluviales y protección contra incendio (detección, aviso, alarma y sistema hidráulico de extinción). Adicionalmente, se prevé la instalación de mesas metálicas con bancos integrados, basureros y bicicleteros en los exteriores.

Una transformación integral

La remodelación de los núcleos de servicio se inscribe dentro de un plan mayor de transformación completa del Parque de Mayo, que busca mejorar su accesibilidad, patrimonio y funcionalidad. El Ministerio de Infraestructura viene desarrollando desde 2024 una intervención integral en el espacio verde. La primera etapa incluyó la intervención en el sector de juegos infantiles y la puesta en valor de la calesita.

image

Las fases complementarias de esta intervención general incluyeron también la optimización de las áreas de circulación peatonal, la renovación de la infraestructura urbana, y la revalorización del entorno del histórico Monumento al General San Martín.

Además, las obras del Parque contemplan la renovación del Sector 2, que incluye la recuperación integral del lago, y la esperada vuelta del tradicional trencito (que será eléctrico) con la reconstrucción de su estación, andén y boletería. Con estos proyectos, el Gobierno provincial busca reforzar la identidad del Parque de Mayo como un espacio clave para el disfrute ciudadano y el cruce de historia y memoria.

Seguí leyendo

Temporal en Valle Fértil: destruyó más de 50 postes y montan generadores para volver a dar luz

Obstetras de San Juan en alerta: fuertes comunicados a una semana de la sentencia a Daniela Saldívar

Orrego cerró "San Juan Emprende" con una fiesta de ideas, innovación y energía emprendedora

No apta para emergencias: la calle sanjuanina que tiene 14 semáforos en sólo 5 kilómetros

Caucete despidió a uno de sus enfermeros más queridos: emoción, lágrimas y una vida entera al servicio de los demás

La Escuela Gascón renace en Jáchal: tras el derrumbe que hirió a un docente, avanza la obra que moderniza 75 años de historia

Megagrúas, gatos hidráulicos y patines: cómo fue el operativo nunca visto para instalar la máquina que cruzó el mar para la era solar sanjuanina

Coti Fiol dejó hasta su propio emprendimiento para conocer otras culturas y aprender idiomas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
no apta para emergencias: la calle sanjuanina que tiene 14 semaforos en solo 5 kilometros video
Recorrido en tiempo real

No apta para emergencias: la calle sanjuanina que tiene 14 semáforos en sólo 5 kilómetros

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

Imágenes Tiempo de San Juan
Imágenes impactantes

Terrible choque en Rawson: un auto intentó pasar a otro y embistió de frente a tres motos

Quedó en libertad el empresario y principal acusado de la multimillonaria estafa con lotes
Hay 600 denuncias

Quedó en libertad el empresario y principal acusado de la multimillonaria estafa con lotes

El chofer Juan Sisterna, el empresario Víctor Ceferino Sosa y Débora Castro. Más atrás, el juez Alberto Caballero.
Megaestafa

Desbarataron una banda que robaba las meriendas destinadas a las escuelas sanjuaninas

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson
Tragedia

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson

Juan Manuel Jofré, el estafador condenado.
Embaucador preso

Un estafador que sigue cosechando condenas, ahora por dos fraudes por 17.000 dólares

Te Puede Interesar

Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola luego de sus detenciones en septiembre pasado.
Desamor, droga y venganza

Continúa la novela: volvieron a imputar a la "Borges" por entrar a la casa de su exmarido narco en Chimbas y armarle un escándalo

Por Redacción Tiempo de San Juan
El elenco de Las aventuras de Poseidón en la antesala del estreno de Tres historias del mar. video
Propuesta teatral

Cuatro voces que hacen única 'Tres historias del mar'

Así se verá terminada una de las nuevas obras en el Parque de Mayo. 
Mejoras

El Parque de Mayo se sigue transformando: se demuelen los viejos kioscos y sanitarios para construir dos modernos núcleos de servicio

Identificaron al motociclista que murió tras impactar contra un poste en Pocito
Sábado trágico

Identificaron al motociclista que murió tras impactar contra un poste en Pocito

No apta para emergencias: la calle sanjuanina que tiene 14 semáforos en sólo 5 kilómetros video
Recorrido en tiempo real

No apta para emergencias: la calle sanjuanina que tiene 14 semáforos en sólo 5 kilómetros