El Parque de Mayo se sigue transformando: se demuelen los viejos kioscos y sanitarios para construir dos modernos núcleos de servicio

L a transformación integral del Parque de Mayo en el corazón de la ciudad sanjuanina avanza con una nueva fase centrada en la renovación de los servicios esenciales: la construcción de dos nuevos núcleos de servicio, un proyecto que requerirá la demolición de algunas estructuras existentes en el predio, concretamente de demolerán dos núcleos sanitarios con kiosco, uno ubicado sobre calle 25 de Mayo y otro en los interiores frente al lago.

Cambios Siete empresas compiten para realizar la segunda parte de obras en el Parque de Mayo: qué cambios se vienen

Histórica obra Los secretos del lifting al lago del Parque de Mayo: sistema de aireado, aguas danzantes y un puente peatonal de 57 metros

Esta obra, impulsada por el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Infraestructura, cuenta con un presupuesto de alrededor de $893 millones. Los fondos, de origen provincial, se destinarán a la ejecución de la obra mediante una Licitación Pública que se acaba de abrir y tiene como fecha clave el próximo 12 de diciembre, día en que se llevará a cabo la apertura de las propuestas de las empresas constructoras interesadas en llevar a cabo este proyecto. Una vez que se firme el Acta de Iniciación de los Trabajos, el plazo de ejecución estipulado es de 180 días corridos. Si se adjudican en enero podrán estar listos en julio de 2026.

image

Demolición, el primer paso para los nuevos núcleos

El proyecto contempla como acción inicial la demolición de dos núcleos sanitarios con sus respectivos kioscos que ya existen en el parque, para ser reemplazados por las construcciones modernas. Además de los edificios, se procederá al cegado de pozos absorbentes o negros, cámaras, zanjas y otras excavaciones preexistentes.

La demolición de estas estructuras se llevará a cabo de manera planificada y secuencial para minimizar la interrupción de los servicios. Para el caso del núcleo sanitario que se encuentra cerca de calle 25 de Mayo, su demolición solo se realizará una vez que se haya terminado de construir el Bloque de apoyatura N°1. Respecto al núcleo sanitario ubicado cerca del lago, antes de proceder a su retiro, será necesario instalar un contenedor provisorio para asegurar la continuidad del servicio del kiosco, y se colocarán tres baños químicos temporales (dos para mujeres y uno para hombres) para garantizar el uso público durante la fase de construcción.

Los trabajos de demolición implican la remoción cuidadosa de construcciones civiles que incluyen paredes de mampostería, paramentos verticales y losas de hormigón armado. La empresa adjudicataria deberá presentar un proyecto que detalle el uso de equipos viales con accesorios específicos, como martillos hidráulicos y tijeras, para desvincular las estructuras y producir un colapso dirigido, siempre aplicando criterios de protección para la mitigación de ruidos y polvo hacia las áreas circundantes. La contratista será responsable de retirar de la obra todas las tierras extraídas y los escombros resultantes, asegurando el saneamiento del suelo.

image

Obras que mejorarán la funcionalidad del Parque

El objetivo de esta fase es la construcción de dos modernos núcleos de servicio que ofrecerán nuevas prestaciones a los visitantes. La obra nueva suma un total de 356,94 metros cuadrados.

image

Cada uno de estos dos nuevos bloques de apoyatura incluirá sanitarios públicos completamente equipados (con artefactos de loza blanca, bachas de acero inoxidable y griferías de primera calidad, además de instalaciones especiales para personas con discapacidad), un área destinada a kiosco con mesada, y un depósito para uso de la Dirección de Espacios Verdes (D.P.E.V).

image

image

Las nuevas construcciones contarán con moderna infraestructura, incluyendo estructuras sismo resistentes, revoques exteriores con revestimiento plástico texturado, e instalaciones completas de agua potable, desagües cloacales, pluviales y protección contra incendio (detección, aviso, alarma y sistema hidráulico de extinción). Adicionalmente, se prevé la instalación de mesas metálicas con bancos integrados, basureros y bicicleteros en los exteriores.

Una transformación integral

La remodelación de los núcleos de servicio se inscribe dentro de un plan mayor de transformación completa del Parque de Mayo, que busca mejorar su accesibilidad, patrimonio y funcionalidad. El Ministerio de Infraestructura viene desarrollando desde 2024 una intervención integral en el espacio verde. La primera etapa incluyó la intervención en el sector de juegos infantiles y la puesta en valor de la calesita.

image

Las fases complementarias de esta intervención general incluyeron también la optimización de las áreas de circulación peatonal, la renovación de la infraestructura urbana, y la revalorización del entorno del histórico Monumento al General San Martín.

Además, las obras del Parque contemplan la renovación del Sector 2, que incluye la recuperación integral del lago, y la esperada vuelta del tradicional trencito (que será eléctrico) con la reconstrucción de su estación, andén y boletería. Con estos proyectos, el Gobierno provincial busca reforzar la identidad del Parque de Mayo como un espacio clave para el disfrute ciudadano y el cruce de historia y memoria.