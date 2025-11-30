El Gobierno detalló la situación del Paso de Agua Negra y pidió circular con cuidado

El Ministerio de Gobierno dio a conocer este domingo la situación actual del Paso Internacional de Agua Negra, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, e informó que el corredor fronterizo permanece habilitado para circular entre las 7 y las 17 horas.
Las autoridades difundieron el estado del camino y un listado de contactos útiles para quienes crucen hacia Chile.
Las autoridades recomendaron a los conductores mantener las luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y transitar con máxima precaución, ya que personal de Vialidad Nacional se encuentra realizando tareas de mantenimiento sobre distintos tramos de la ruta.
Además, se difundió un listado de teléfonos útiles para quienes necesiten asistencia durante el cruce o informarse sobre el estado del camino.
Teléfonos de utilidad
Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional
Lunes a viernes de 9 a 18
0800-222-6272 / 0800-333-0073
Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales
(+54)(264) 4307246 / 4307251 / 4307208
Email: [email protected]
Consulado General de la República Argentina en Valparaíso (Chile)
(+56)(32) 2217419 / 2213691 / 2745539
Guardia (solo emergencias): (+56)(9) 93238104
Dirección: Blanco 625, 5º piso, oficina 53, V Región
Email: [email protected]
Horario de atención: 9 a 17
Gendarmería Nacional Argentina
• Guardia de prevención – Sección Las Flores: (+54)(2647) 497002
• Guardia de prevención – Escuadrón 25 Jáchal: (+54)(2647) 420473
Dirección Nacional de Vialidad – San Juan
(+54)(264) 4213534 / 4212966 / 4212532
Email: [email protected]
Ministerio de Salud Pública – Hospital Tomás Perón
Emergencias: 107
Calle Santo Domingo s/n, Rodeo – Iglesia – San Juan
Cómo llamar desde Argentina a Chile
• A teléfonos fijos: (+56) + código de zona + número (La Serena–Coquimbo: 51)
• A celulares: (+56)(9) + número de celular
La actualización del estado del paso es clave para quienes se preparan para cruzar a Chile, especialmente en plena temporada de tránsito turístico.