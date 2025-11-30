domingo 30 de noviembre 2025

Servicio

El Gobierno detalló la situación del Paso de Agua Negra y pidió circular con cuidado

Las autoridades difundieron el estado del camino y un listado de contactos útiles para quienes crucen hacia Chile.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagepng

El Ministerio de Gobierno dio a conocer este domingo la situación actual del Paso Internacional de Agua Negra, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, e informó que el corredor fronterizo permanece habilitado para circular entre las 7 y las 17 horas.

Las autoridades recomendaron a los conductores mantener las luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y transitar con máxima precaución, ya que personal de Vialidad Nacional se encuentra realizando tareas de mantenimiento sobre distintos tramos de la ruta.

Además, se difundió un listado de teléfonos útiles para quienes necesiten asistencia durante el cruce o informarse sobre el estado del camino.

Teléfonos de utilidad

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

Lunes a viernes de 9 a 18

0800-222-6272 / 0800-333-0073

Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales

(+54)(264) 4307246 / 4307251 / 4307208

Email: [email protected]

Consulado General de la República Argentina en Valparaíso (Chile)

(+56)(32) 2217419 / 2213691 / 2745539

Guardia (solo emergencias): (+56)(9) 93238104

Dirección: Blanco 625, 5º piso, oficina 53, V Región

Email: [email protected]

Horario de atención: 9 a 17

Gendarmería Nacional Argentina

• Guardia de prevención – Sección Las Flores: (+54)(2647) 497002

• Guardia de prevención – Escuadrón 25 Jáchal: (+54)(2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad – San Juan

(+54)(264) 4213534 / 4212966 / 4212532

Email: [email protected]

Ministerio de Salud Pública – Hospital Tomás Perón

Emergencias: 107

Calle Santo Domingo s/n, Rodeo – Iglesia – San Juan

Cómo llamar desde Argentina a Chile

• A teléfonos fijos: (+56) + código de zona + número (La Serena–Coquimbo: 51)

• A celulares: (+56)(9) + número de celular

La actualización del estado del paso es clave para quienes se preparan para cruzar a Chile, especialmente en plena temporada de tránsito turístico.

