No apta para emergencias: la calle sanjuanina que tiene 14 semáforos en sólo 5 kilómetros

Durante años, por una cuestión de costumbre, la gente supo llamarla “la calle del agua”. Ahora, tranquilamente, podría ser conocida como “la calle de los semáforos”. Se trata de República del Líbano , una arteria que, en menos de 5 kilómetros (48 cuadras en total), concentra 14 de estas señales en distintas intersecciones. Y lo más llamativo es que prácticamente la totalidad de los aparatos está descoordinada.

En esas condiciones, recorrerla en hora pico se vuelve un desafío para la paciencia y la transforma en una calle no apta para momentos de emergencia. Tiempo de San Juan cronometró el camino al mediodía, en plena hora pico, a una velocidad promedio de 40 km/h (la permitida en zonas urbanas) y demoró casi 20 minutos en llegar desde su inicio, en calle General Acha, hasta calle Meglioli.

image

Por su parte, al buscar el recorrido de ese tramo de República del Líbano en el GPS, se puede ver que la demora que marca es de 17 minutos. Incluso, la app recomienda tomar calles alternativas y secundarias para circular más rápido.

Para tener una idea, el mapeo digital marca 13 minutos de demora (es decir, 4 minutos menos), para dar una vuelta completa a la Avenida de Circunvalación que, si bien permite una velocidad más elevada (de hasta 100 km/h), tiene una extensión total de 16 km, más del triple que la arteria.

image

Semáforo a semáforo, el recorrido de República del Líbano

El primero de los semáforos se encuentra en el inicio del recorrido, en la intersección de República del Líbano con calle General Acha, y el cambio de rojo a verde demora 1 minuto.

Nueve cuadras después aparece el segundo semáforo, esta vez en la intersección con calle Mendoza. Basta recorrer tres cuadras más (la doceava en el camino) para toparse con la tercera señalización lumínica, en la esquina con calle Alvear.

Dos cuadras después (14 recorridas en total) asoma el cuarto semáforo, en la esquina de Avenida España. Es el segundo más largo, después del inicial.

Edit-1791

Tres cuadras más adelante (17 de viaje) aparece el quinto semáforo, ubicado en la intersección con calle Misiones. En esta zona, muchos conductores eligen doblar antes para circular por arterias secundarias y esquivar los semáforos que vienen después.

Es que, lo espera a los automovilistas es el verdadero enjambre de señalizaciones. Porque, tres cuadras hacia adelante (ya con 20 recorridas), llega el sexto semáforo del tramo, en la esquina de Lemos. Y sólo una cuadra después (con un avance total de 21 cuadras), aparece el séptimo, en la intersección con el Conector Sur 15 de Enero. La espera hasta ver el verde que indica el paso debe realizarse sólo dos cuadras más adelante (cuando van un total de 23 cuadras recorridas): allí, en la esquina de calle Urquiza se avizora el octavo semáforo. Hasta ese momento, ninguno de ellos está sincronizado con ola verde. El noveno aparece dos cuadras más adelante, en la esquina con Avenida Paula Albarracín de Sarmiento, cuando sólo se ha recorrido en total 25 cuadras.

Tras esa acumulación de aparatos, llega un descanso: se pueden recorrer 6 cuadras sin interrupciones hasta llegar al décimo semáforo, a la altura de calle Vidart, cuando ya van 31 cuadras recorridas en total. Es el primero del tramo con contador.

Edit-1790

Cinco cuadras más adelante (36 del camino total) llega el semáforo número 11, en calle Bahía Blanca o 1º de Mayo. Y cinco cuadras después (41 desde el inicio) está el semáforo número 12, en la esquina con Hipólito Irigoyen (popularmente conocida como San Miguel).

A esa altura, el cronómetro ya supera los 17 minutos y aún queda seguir contando. Tres cuadras hacia adelante (44 en total) llega el semáforo número 13, el primero coordinado, ubicado en la esquina de República del Líbano y calle Portugal.

El último semáforo se ubica cuatro cuadras más adelante: a 48 cuadras del inicio, en el final del recorrido, aparece el semáforo número 14, en la intersección con calle Meglioli.

En ese momento, el cronómetro marca exactamente 19 minutos 27 segundos y, con ellos, el final del periplo.