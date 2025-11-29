Identificaron al motociclista que murió tras impactar contra un poste en Pocito

Las autoridades confirmaron la identidad del motociclista que perdió la vida este sábado por la mañana en un trágico siniestro vial ocurrido en Pocito . Se trata de Rubén Alejandro Sánchez , un hombre mayor de edad, oriundo de Villa Don Arturo , en Santa Lucía, según los datos que figuraban en su documentación personal.

El accidente ocurrió en calle Vidart antes de calle 7 , cuando Sánchez circulaba de sur a norte a bordo de su moto marca Appia 200cc . Por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control , se desvió hacia el lateral de la calzada e impactó violentamente contra un poste de luz ubicado al costado del camino.

Aunque llevaba casco, la fuerza del impacto no le dio ninguna posibilidad de sobrevivir y falleció en el acto. Personal policial y médico que arribó al lugar constató su deceso de inmediato.

La motocicleta quedó con notables daños en su lateral izquierdo, lo que coincide con la mecánica del choque que describieron los primeros efectivos en intervenir. La escena fue acordonada por varias horas mientras trabajaron equipos de Criminalística y de la UFI Delitos Especiales, quienes realizaron pericias para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro.

En el lugar también estuvo presente la fiscal ayudante de turno, Romina Mascarell, supervisando las actuaciones.

Si bien la investigación recién comienza, una de las primeras hipótesis apunta a que el motociclista podría haberse quedado dormido. No obstante, nada está descartado y será el resultado de la autopsia el que aporte datos determinantes para reconstruir los últimos instantes de la víctima.

El hecho generó conmoción entre los vecinos de la zona, que se sorprendieron al ver la magnitud del impacto en una mañana que comenzó con tragedia en el sur del Gran San Juan.