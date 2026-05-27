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Siniestro vial

Un auto terminó destrozado tras un choque con un colectivo en Caucete

El siniestro vial se registró este miércoles después de las 13 horas en Diagonal Sarmiento, antes de llegar a calle San Martín. No registraron heridos de gravedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un fuerte choque entre un automóvil y un colectivo generó preocupación en pleno centro de Caucete durante la siesta de este miércoles. El hecho ocurrió sobre Diagonal Sarmiento, a pocos metros de calle San Martín, cuando un Chevrolet Corsa impactó contra la parte trasera de una unidad de la Línea 3 de la Red Tulum.

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De acuerdo a los primeros datos, el colectivo se encontraba detenido para el ascenso de pasajeros cuando fue embestido desde atrás por el vehículo. Como consecuencia del impacto, el auto terminó con importantes daños materiales en su parte frontal.

A pesar de la violencia del choque, el conductor del Corsa no sufrió lesiones de gravedad, mientras que los pasajeros del colectivo fueron trasladados a otra unidad para continuar su recorrido.

En el lugar trabajó personal policial y de tránsito para ordenar la circulación y realizar las actuaciones correspondientes.

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