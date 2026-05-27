Un auto terminó destrozado tras un choque con un colectivo en Caucete

Un fuerte choque entre un automóvil y un colectivo generó preocupación en pleno centro de Caucete durante la siesta de este miércoles. El hecho ocurrió sobre Diagonal Sarmiento, a pocos metros de calle San Martín, cuando un Chevrolet Corsa impactó contra la parte trasera de una unidad de la Línea 3 de la Red Tulum.

Capital Un auto quedó sobre la vereda al chocar en una esquina con semáforos en el centro

De acuerdo a los primeros datos, el colectivo se encontraba detenido para el ascenso de pasajeros cuando fue embestido desde atrás por el vehículo. Como consecuencia del impacto, el auto terminó con importantes daños materiales en su parte frontal.

A pesar de la violencia del choque, el conductor del Corsa no sufrió lesiones de gravedad, mientras que los pasajeros del colectivo fueron trasladados a otra unidad para continuar su recorrido.

En el lugar trabajó personal policial y de tránsito para ordenar la circulación y realizar las actuaciones correspondientes.