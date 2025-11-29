Un motociclista se mató al chocar contra un pilar en Pocito

Una tragedia ocurrió este sábado a primera hora en Pocito. Un motociclista perdió la vida al chocar solo contra un pilar, expresaron fuentes del caso. En el lugar trabajó personal de Criminalística junto a miembros de la UFI Delitos Especiales.
El siniestro ocurrió a primera hora de este sábado por calle Vidart a metros de calle 7. No habría participado otro vehículo en el hecho.
Según la información brindada por las fuentes. Esta persona se dirigía por calle Vidart de Sur a Norte y a metros de la intersección con calle 7, perdió el control de su rodado por razones que tratan de establecerse y chocó contra un pilar.
Esta persona que ya fue identificada pero no se da a conocer su nombre por disposición de la Justicia sería oriundo de Santa Lucía, expresaron las fuentes.
Un dato no menor, es que está confirmado que no participó otro vehículo en el choque. No hay indicios y para las pesquisas se reafirma que el motorista perdió el control solo.
El caso recayó en manos del fiscal Adolfo Díaz de UFI Delitos Especiales N°6.