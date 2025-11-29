sábado 29 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tragedia vial

Un motociclista se mató al chocar contra un pilar en Pocito

El siniestro ocurrió a primera hora de este sábado por calle Vidart a metros de calle 7. No habría participado otro vehículo en el hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Criminalística. Imagen ilustrativa

Criminalística. Imagen ilustrativa

Una tragedia ocurrió este sábado a primera hora en Pocito. Un motociclista perdió la vida al chocar solo contra un pilar, expresaron fuentes del caso. En el lugar trabajó personal de Criminalística junto a miembros de la UFI Delitos Especiales.

Lee además
quien era el motociclista que murio luego de varios dias de agonia, tras un choque en rawson
En las redes

Quién era el motociclista que murió luego de varios días de agonía, tras un choque en Rawson
murio el motociclista que protagonizo un choque fatal en rawson
Tras una semana de agonía

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson

Según la información brindada por las fuentes. Esta persona se dirigía por calle Vidart de Sur a Norte y a metros de la intersección con calle 7, perdió el control de su rodado por razones que tratan de establecerse y chocó contra un pilar.

Esta persona que ya fue identificada pero no se da a conocer su nombre por disposición de la Justicia sería oriundo de Santa Lucía, expresaron las fuentes.

Un dato no menor, es que está confirmado que no participó otro vehículo en el choque. No hay indicios y para las pesquisas se reafirma que el motorista perdió el control solo.

El caso recayó en manos del fiscal Adolfo Díaz de UFI Delitos Especiales N°6.

Temas
Seguí leyendo

Un motociclista terminó fracturado tras ser embestido por un colectivo en Rawson

Un chico de 16 años fue apuñalado con un cuchillo de plástico y hay una detenida

Terrible choque en Rawson: un auto intentó pasar a otro y embistió de frente a tres motos

Desbarataron una banda narco en Rawson tras una serie de allanamientos: secuestraron drogas y detuvieron a dos personas

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson

Desbarataron una banda que robaba las meriendas destinadas a las escuelas sanjuaninas

Revés para el luchador de kick boxing acusado de matar a un supuesto ladrón en Pocito

Detuvieron a dos presuntos narcos en un operativo de rutina en Desamparados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imágenes Tiempo de San Juan
Imágenes impactantes

Terrible choque en Rawson: un auto intentó pasar a otro y embistió de frente a tres motos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imágenes Tiempo de San Juan
Imágenes impactantes

Terrible choque en Rawson: un auto intentó pasar a otro y embistió de frente a tres motos

El chofer Juan Sisterna, el empresario Víctor Ceferino Sosa y Débora Castro. Más atrás, el juez Alberto Caballero.
Megaestafa

Desbarataron una banda que robaba las meriendas destinadas a las escuelas sanjuaninas

El alerta amarilla por tormenta apunta principalmente a los departamentos del este sanjuanino.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormenta para cinco departamentos de San Juan

Quedó en libertad el empresario y principal acusado de la multimillonaria estafa con lotes
Hay 600 denuncias

Quedó en libertad el empresario y principal acusado de la multimillonaria estafa con lotes

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson
Tragedia

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson

Te Puede Interesar

Criminalística. Imagen ilustrativa
Tragedia vial

Un motociclista se mató al chocar contra un pilar en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ni en los peores momentos se superó: el dato preocupante sobre los alquileres en San Juan y la otra campana con distinta versión
Mercado inmobiliario

"Ni en los peores momentos se superó": el dato preocupante sobre los alquileres en San Juan y la otra campana con distinta versión

Imágenes Tiempo de San Juan
Imágenes impactantes

Terrible choque en Rawson: un auto intentó pasar a otro y embistió de frente a tres motos

La enorme grúa fue el primer paso del operativo milimétrico para meter la laminadora clave de la Fábrica Solar de San Juan.
Exclusivo

Megagrúas, gatos hidráulicos y patines: cómo fue el operativo nunca visto para instalar la máquina que cruzó el mar para la era solar sanjuanina

La Escuela Gascón renace en Jáchal: tras el derrumbe que hirió a un docente, avanza la obra que moderniza 75 años de historia
Infraestructura

La Escuela Gascón renace en Jáchal: tras el derrumbe que hirió a un docente, avanza la obra que moderniza 75 años de historia