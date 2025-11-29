Temporal en Valle Fértil: destruyó más de 50 postes y montan generadores para volver a dar luz

El departamento Valle Fértil —y especialmente su zona sur— vivió este viernes una de las jornadas más complicadas del año. Un violento temporal de viento, lluvia y granizo provocó el anegamiento de terrenos, la bajada de crecientes con arrastre de material y la intransitabilidad momentánea de rutas y caminos clave para la circulación.

El fenómeno meteorológico dejó consecuencias importantes en el sistema eléctrico local. Según informaron desde la compañía distribuidora, parte de la red que abastece a la zona sur del departamento quedó seriamente dañada. La violencia del temporal provocó daños de gran magnitud , afectando más de 50 postes junto con su cableado, lo que dejó sin servicio a numerosos usuarios.

Dado el nivel de afectación y la complejidad de las tareas de reparación, desde la empresa Naturgy confirmaron que se instalarán generadores de emergencia para mitigar el impacto mientras avanza la reconstrucción de la infraestructura principal. Estos equipos permitirán restablecer el suministro de manera provisoria mientras continúan los trabajos en los sectores más comprometidos.

Además, desde la compañía recordaron la importancia de extremar las precauciones ante este tipo de eventos climáticos, especialmente cuando aún hay zonas afectadas por las lluvias recientes. Recomendaron:

Evitar manipular cables caídos o acercarse a postes y transformadores dañados.

No caminar por áreas inundadas, ya que el agua podría estar electrificada o cubrir cables arrastrados.

Ante cualquier situación de riesgo eléctrico, pidieron no actuar por cuenta propia, mantener distancia y comunicarse de inmediato al 0800-666-3637.