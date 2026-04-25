Mostró su repudio luego de ver la suciedad que dejaron tras una presentación de camperas en la Plaza de la Joroba

Un usuario de Instagram identificado como nico.altamirano.87 difundió un video desde la Plaza de la Joroba, en Capital. En las imágenes expresó su malestar por la suciedad que encontró en el lugar tras una actividad escolar que se había desarrollado allí.

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Según relató en sus historias, el espacio fue utilizado para una presentación de camperas. Una vez finalizado el evento, quedaron papeles, residuos y otros elementos dispersos sobre el piso y los bancos de la plaza.

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“Es triste ver esto”, expresó mientras mostraba el estado del lugar. En ese sentido, remarcó que se trata de un espacio público que es utilizado por vecinos para actividades recreativas, ensayos y encuentros sociales.

En su mensaje, cuestionó la falta de cuidado al momento de utilizar estos espacios. También pidió mayor responsabilidad y sostuvo que deberían ser dejados en las mismas condiciones en las que se encuentran.

Además, comparó la situación con su experiencia personal en otros ámbitos de trabajo con alumnos. Aseguró que en esos contextos promueve el orden y la limpieza en cada lugar que utilizan para realizar actividades.