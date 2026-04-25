Dolor por la muerte de una icónica artista con importante paso por San Juan

La cultura cuyana despide a una figura clave. Leonor Cecilia Rigau de Carrieri murió este viernes, dejando tras de sí una extensa trayectoria atravesada por la experimentación, la docencia y una búsqueda constante en torno al color y la forma.

La noticia fue confirmada por su hijo, Lucas Carrieri, quien la despidió con un mensaje cargado de emoción en sus redes sociales: “Falleció hoy -en referencia al último viernes- a sus 98 años Leonor Rigau de Carrieri. Adiós mamá. Gracias, gracias, gracias”.

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Nacida en San Luis, Rigau de Carrieri encontró en San Juan un territorio fértil para su desarrollo artístico. Aquí residió y trabajó durante años, consolidando un vínculo estrecho con la comunidad cultural local y participando activamente en su crecimiento.

Su formación estuvo marcada por dos corrientes que definieron su mirada: por un lado, la tradición del oficio junto a Víctor Delhez; por otro, la impronta renovadora de las vanguardias de los años 50 de la mano de César Jannello, con quien también llevó adelante experiencias didácticas.

A lo largo de su carrera, su obra transitó múltiples lenguajes: pintura, serigrafía, arte digital, vitrales y trabajos en vidrio, técnica que la cautivó especialmente en sus últimos años. Esa versatilidad se reflejó también en sus producciones más reconocidas, entre ellas Imagen contra imagen (1945) y Dialectic Arte (2008), así como una serie de 20 piezas de gran formato inspiradas en la bomba atómica de Hiroshima y su impacto en la humanidad.

En San Juan, su legado también quedó plasmado en espacios públicos. Se destacan los murales ubicados en la Subsecretaría de Trabajo, el Hotel Provincial y la Parroquia de Angaco, obras que forman parte del paisaje cotidiano y del patrimonio cultural de la provincia.

Rigau de Carrieri fue además una referente en teoría del color y la forma. Su trabajo, atravesado por problemáticas sociales contemporáneas, exploró la interacción entre luz, transparencia y materia, con una estética que evolucionó desde la llamada “máquina del color” en los años 60, pasando por las experiencias con dorados en los 70, hasta los vitrales en los 80 y las síntesis técnicas de sus últimas producciones.

En 2005 recibió la Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento, en reconocimiento a su aporte a la cultura. Quienes la conocieron la recuerdan como una “maestra de artistas” en San Luis, Mendoza y San Juan, capaz de transmitir una mirada profunda y sensible sobre el arte.