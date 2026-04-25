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Luto

Dolor por la muerte de una icónica artista con importante paso por San Juan

La reconocida creadora Leonor Cecilia Rigau de Carrieri falleció este viernes. Su hijo confirmó la noticia en redes sociales con un emotivo mensaje.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La cultura cuyana despide a una figura clave. Leonor Cecilia Rigau de Carrieri murió este viernes, dejando tras de sí una extensa trayectoria atravesada por la experimentación, la docencia y una búsqueda constante en torno al color y la forma.

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La noticia fue confirmada por su hijo, Lucas Carrieri, quien la despidió con un mensaje cargado de emoción en sus redes sociales: “Falleció hoy -en referencia al último viernes- a sus 98 años Leonor Rigau de Carrieri. Adiós mamá. Gracias, gracias, gracias”.

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Nacida en San Luis, Rigau de Carrieri encontró en San Juan un territorio fértil para su desarrollo artístico. Aquí residió y trabajó durante años, consolidando un vínculo estrecho con la comunidad cultural local y participando activamente en su crecimiento.

Su formación estuvo marcada por dos corrientes que definieron su mirada: por un lado, la tradición del oficio junto a Víctor Delhez; por otro, la impronta renovadora de las vanguardias de los años 50 de la mano de César Jannello, con quien también llevó adelante experiencias didácticas.

A lo largo de su carrera, su obra transitó múltiples lenguajes: pintura, serigrafía, arte digital, vitrales y trabajos en vidrio, técnica que la cautivó especialmente en sus últimos años. Esa versatilidad se reflejó también en sus producciones más reconocidas, entre ellas Imagen contra imagen (1945) y Dialectic Arte (2008), así como una serie de 20 piezas de gran formato inspiradas en la bomba atómica de Hiroshima y su impacto en la humanidad.

En San Juan, su legado también quedó plasmado en espacios públicos. Se destacan los murales ubicados en la Subsecretaría de Trabajo, el Hotel Provincial y la Parroquia de Angaco, obras que forman parte del paisaje cotidiano y del patrimonio cultural de la provincia.

Rigau de Carrieri fue además una referente en teoría del color y la forma. Su trabajo, atravesado por problemáticas sociales contemporáneas, exploró la interacción entre luz, transparencia y materia, con una estética que evolucionó desde la llamada “máquina del color” en los años 60, pasando por las experiencias con dorados en los 70, hasta los vitrales en los 80 y las síntesis técnicas de sus últimas producciones.

En 2005 recibió la Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento, en reconocimiento a su aporte a la cultura. Quienes la conocieron la recuerdan como una “maestra de artistas” en San Luis, Mendoza y San Juan, capaz de transmitir una mirada profunda y sensible sobre el arte.

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