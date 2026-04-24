El clima en San Juan: ¿Sábado fresco o caluroso?

Este sábado San Juan experimentará temperaturas un poco más bajas que las que nos dejó el viernes.

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Por la mañana, con un viento predominante del sur que soplará suave durante todo el día, la mínima se ubicará en los 11 grados. Recien en la tarde, a la hora que más calor suele hacer, el mercurio ascenderá hasta los 20 grados, para volver a descender hasta unos 15 grados en la noche.