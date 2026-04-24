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El costado futbolero del asesor comercial que quedó preso, acusado de estafar a una conocida estación de servicio por $200.000.000

Días antes de quedar detenido, Ángel Emanuel Acosta había tenido actividad en el fútbol local con un equipo de la Liga de Santa Lucía. Participó de un clásico hace pocas semanas. Su nombre, sin embargo, quedó luego vinculado a una causa judicial por una presunta estafa millonaria y este viernes quedó preso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Ángel Emanuel Acosta, asesor comercial de una estación de servicio, fue imputado y le dictaron prisión preventiva durante este viernes por una presunta estafa de $200.000.000. La audiencia se realizó en el fuero penal local y el Ministerio Público Fiscal lo acusó de haber llevado adelante maniobras con cobros irregulares que habrían generado un millonario perjuicio económico. Además de desempeñarse en el ámbito comercial, el acusado también es futbolista y cuenta con paso por clubes de San Juan.

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El gran fraude

La estafa de $ 200.000.000 que terminó con la detención de un cobrador de una estación de servicio de San Lucía

El acusado, que fue imputado este viernes tras una audiencia de formalización, cuenta además con un recorrido en el fútbol sanjuanino. Según pudo saberse, formó parte de distintos clubes locales como Del Bono y Peñaflor, manteniendo actividad deportiva en paralelo a su trabajo en el sector comercial.

En los últimos días, incluso antes de que se concretara su detención, Acosta había tenido participación en un encuentro correspondiente al torneo Apertura de la Liga de Santa Lucía. Allí integró el equipo de Villa Don Arturo, que se impuso por 3 a 0 frente a Balcarce en la primera fecha del certamen.

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De acuerdo a lo que se difundió tras ese partido, el imputado colaboró en la jugada que derivó en el primer gol del encuentro. Tras el triunfo, fue entrevistado y mostró su alegría.

Su situación judicial, sin embargo, dio un giro en los días posteriores. Según consta en la causa, Acosta fue señalado como presunto autor de una maniobra fraudulenta que habría afectado a una firma vinculada a una estación de servicio, además de otras empresas y particulares.

De acuerdo a la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, el acusado se desempeñaba como cobrador y asesor comercial, lo que le habría permitido manejar importantes sumas de dinero. En ese contexto, según la hipótesis fiscal, habría concretado maniobras irregulares durante varios meses.

Entre los elementos bajo análisis figuran inconsistencias en pagos, cheques no rendidos y un presunto sistema de movimientos cruzados de dinero que habría derivado en un desorden financiero significativo. Siempre según la acusación, estas maniobras habrían generado un perjuicio económico millonario.

La jueza interviniente resolvió dictar la prisión preventiva por el plazo de tres meses, además de la inhibición de bienes.

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