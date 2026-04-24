El lazo riojano que se cortó, nombres con aroma a Anses, la peregrinación hacia Pocito y el tour oficial

Que se la veían venir, es el discurso del oficialismo sobre la decisión judicial que le impide a Vicuña el uso del camino por La Rioja. El ministro de la Producción, Gustavo Fernández, condimentó el panorama: dijo que había un trasfondo político y apuntó a ciertos sectores del peronismo por “poner palos en la rueda” para el desarrollo minero local. Recordó los votos de los senadores Sergio Uñac y Celeste Giménez en contra del RIGI, lo que después se trasladó a la Cámara de Diputados de San Juan.

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Antes del endurecimiento de la postura riojana, que ahora incluye un reclamo por los límites, fuentes oficiales confirmaron que hubo visitas de ministros de la vecina provincia a San Juan durante el primer año de gestión de Marcelo Orrego, uno de ellos con Juan Pablo Perea. Cuando vino la vicegobernadora, Teresita Madera, en agosto del 2025, fue recibida por Fabián Martín y el encuentro quedó registrado en imágenes.

“Después dejaron de venir y pasó lo que pasó, era obvio que necesitaban posicionarse a nivel nacional y que iba a ser el conflicto con San Juan la excusa”, coincidieron las fuentes.

Nombres van, nombres vienen

Se supo que La Libertad Avanza quiere jugar fuerte en el 2027 y ya suenan varios nombres en los departamentos. El senador Bruno Olivera ya puso primera en Rivadavia, departamento en donde se lo pudo ver arrancando con caminatas. El otro que forma parte de la estrategia electoral de los violetas es el diputado nacional Abel Chiconi en Santa Lucía.

Se barajan varios dirigentes para Capital, pero la fórmula que más vigor está cobrando es la integrada por Agustín Ramírez, director de ANSES y el piloto Facundo Della Motta como diputado departamental. El inoxidable Martín Turcumán sigue siendo una opción, pero dentro del espacio lo ven para encarar “cosas más importantes”, dijeron.

En las elecciones del 2023, Ramírez fue uno de los candidatos del mileísmo a gobernador bajo el lema Desarrollo y Libertad y quien tenía la bendición plena del diputado nacional y armador, José Peluc. Fue uno de los primeros dirigentes designados para ocupar un puesto nacional en San Juan y se quedó la dependencia más importante.

Felices los cuatro

Dos son los hombres de Calingasta que han manifestado sus intenciones de ser candidatos a intendente en el 2027: como es natural, el actual jefe comunal Sebastián Carbajal quiere repetir y también, el ex dueño del sillón municipal, Jorge Castañeda. Si éste último irá o no con el peronismo, dependerá si puede jugar con el sistema electoral vigente el año que viene. El libro de pases está abierto.

A ambos dirigentes se le sumó Robert Garcés. El dos veces intendente llegó a ocupar espacios de poder dentro del Ministerio de Infraestructura durante el gobierno de Sergio Uñac. Garcés ya encendió motores y no descarta volver a competir por el Ejecutivo municipal.

Se asoma otro ex intendente para competir por otro espacio político. Se trata de Adolfo Ibaceta, que se anotó en las filas de La Libertad Avanza. Actualmente es presidente Cámara de Servicios Mineros de Calingasta, una agrupación que representa los intereses de los proveedores mineros del departamento.

Primera parada del tour oficial: explicar la gestión y ordenar el relato

El pasado viernes hubo una reunión informativa en la sede de Producción y Trabajo, sobre Av. Ignacio de la Roza. Fue un encuentro amplio, donde hubo ministros, secretarios, militancia, etcétera.

El objetivo de esta reunión fue hablar sobre el trabajo que se llevó adelante por parte del Gobierno de Marcelo Orrego para la aprobación de la Ley de Glaciares. El episodio 1 de muchas charlas que vendrán.

Según indicaron fuentes calificadas, las reuniones se repetirán para que los ministros brinden un panorama integral de lo que está sucediendo en San Juan. De esa manera, poder replicar a la militancia y brindar información de gestión.

La peregrinación hacia Pocito

Esta semana hubo un departamento muy visitado por el peronismo sanjuanino. Puntualmente la oficina del intendente Fabián Aballay. El también vicepresidente segundo del Partido Justicialista (PJ) recibió, según lo que se publicó en redes sociales, al dirigente de San Juan Te Quiero, Fabián Gramajo; y al concejal de Capital, Ariel Palma.

Aballay viene levantando el perfil dentro del justicialismo local, sobre todo después de la reunión entre intendentes peronistas en la previa de la concentración de los miembros de la Federación Argentina de Municipios (FAM). El intendente fue uno de los que participó, junto con Matías Espejo de Jáchal.

Dentro del peronismo hay quienes aseguran que se trata un mecanismo para proyectar el perfil de Aballay, no solo dentro del departamento, sino hacia lo provincial.

Sin embargo, en el peronismo gana terreno la hipótesis de que ciertos sectores internos apuntan a condicionar el escenario rumbo a 2027. Esa dinámica no necesariamente responde a una línea del intendente de Pocito, sino de otros, que habrían empezado a moverse con ese objetivo.