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Milei compartió una imagen con IA de la periodista Luciana Geuna esposada

El Presidente reposteó el montaje generado por un seguidor. Ya había llamado “basura repugnante” a Geuna por filmar en Casa Rosada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En el marco de la denuncia penal contra dos periodistas de TN por filmar los pasillos de la Casa Rosada, el presidente Javier Milei escaló su ofensiva contra la prensa y reposteó en X una imagen generada con inteligencia artificial que muestra a la periodista Luciana Geuna esposada, vestida con el traje naranja típico de los presos del sistema penitenciario estadounidense y con la leyenda “espía y operadora” impresa sobre la prenda. La imagen fue creada y publicada originalmente por el usuario “Gian Ferreyra”, conocido en redes como “Gian del 56%”, quien la acompañó con el comentario “Se viene”.

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El episodio fue la culminación de una catarata de mensajes que el jefe de Estado publicó en las últimas 48 horas contra Geuna y su colega Ignacio Salerno, también de TN, a quienes la Casa Militar denunció penalmente por haber filmado interiores y pasillos de la Casa de Gobierno. La grabación se difundió en el programa “¿Y mañana qué?”, que conduce Geuna, y fue realizada supuestamente con lentes inteligentes, sin autorización de las autoridades de seguridad.

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En uno de sus mensajes, Milei utilizó mayúsculas para llamarlos “BASURAS REPUGNANTES” y agregó: “Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables”. Antes había publicado otro tuit iniciado con su clásica sigla NOL$ALP (“No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas”) en el que advirtió que “ser corruptos, ensobrados y violar las leyes de seguridad no es gratis”.

La denuncia y el cierre de Casa Rosada

El escrito judicial presentado por Casa Militar invoca posibles infracciones a los artículos 222 y 223 del Código Penal, que contemplan penas de uno a seis años de prisión por obtención o revelación de secretos políticos o militares. El documento sostiene que la filmación “expuso a funcionarios a riesgos injustificados y pudo haber generado condiciones para revelar secretos de Estado vinculados a la rutina del Presidente y al funcionamiento del Poder Ejecutivo”.

La denuncia derivó además en una medida sin precedentes en la historia democrática argentina: el gobierno prohibió el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada. La orden, comunicada sin anuncio oficial, partió del jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez, y alcanza a unos 60 trabajadores de prensa de distintos medios. Según fuentes oficiales, la suspensión de acreditaciones se mantendrá “hasta que se esclarezca el tema de los videos”. Cronistas que llegaron a Balcarce 50 se encontraron con personal de la Policía Federal y de Casa Militar portando una lista con sus nombres que les impidió el ingreso.

Referentes políticos de la oposición y organizaciones de libertad de prensa señalaron que ni durante la última dictadura cívico-militar se tomó una medida similar contra los periodistas acreditados en la sede del Ejecutivo.

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