Kicillof estrenó la presidencia del PJ bonaerense en medio de la interna con La Cámpora

El gobernador y presidente del PJ bonaerense, Axel Kicillof, encabezó hoy la primera reunión del Consejo partidario desde que asumió el cargo en reemplazo de Máximo Kirchner, en un cónclave que le sirvió para mostrar liderazgo en medio del fuego “amigo” que recibe de La Cámpora.

Aniversario de fallecido Adorni participó de una misa en homenaje al papa Francisco junto a miembros del Gabinete y Kicillof

Para evitar el encuentro con el gobernador, Máximo Kirchner prefirió embarcarse en una reunión política en Santa Fe, pero sí estuvo su mano derecha, Mayra Mendoza, quien viene de generar un fuerte revuelo por sus polémicos dichos contra el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y contra el propio mandatario provincial.

En efecto, el estreno del cargo de Kicillof en el PJ bonaerense se da luego de que la diputada provincial de La Cámpora y ex intendente de Quilmes reabriera las heridas a través de un insidioso mensaje de chat contra el gobernador, que además incluyó un golpe bajo contra el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que tuvo que ser operado de urgencia en Barcelona por una apendicitis.

Al conocerse la noticia, varios intendentes que compartían que “Carli” un grupo político de whatsapp le transmitieron apoyo y ánimo de cara a la recuperación por la cirugía.

En cambio, Mendoza optó por un mensaje envenenado, lleno de rencor: “Va a estar todo bien. Es la misma operación que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en diciembre. Distintos contextos: a vos te tocó en Barcelona y a ella presa. Entiendo la preocupación de Axel. Insisto con que hubiera sido HUMANO que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”.

Bianco se tomó unos días para responderle a Mendoza, y recién lo hizo este viernes en la previa al inicio de la reunión del Consejo partidario.

“Yo no quiero referirme mucho porque me pareció bastante penoso y patético todo el evento, toda la situación. Y mucho más que después se haya filtrado a la prensa”, dijo al respecto en declaraciones radiales.

“Como regla general de comportamiento mío, tomo las cosas como de quién viene porque muchas veces lo que se dice habla más de la persona que lo dice que de la situación a la que se refiere”, agregó el ministro de Gobierno, que comparó la hostilidad de Mendoza con la actitud mucho más respetuosa que tuvieron intendentes radicales y dirigentes oficialistas como Néstor Grindetti y Sebastián Pareja, quienes se solidarizaron por su situación de salud.

Luego, al arribar a la sede del PJ en La Plata, Bianco reconoció que el peronismo no está en su mejor momento “tras dos derrotas nacionales”.

En tanto, afirmó que aún “no hay una candidatura de Kicillof presidente”, aunque aclaró que eso es “por ahora”.

“El año de las candidaturas es 2027. Este es año de construcción política. Veremos para el año que viene si hay una figura de consenso o si hay varios candidatos. Hay varios compañeros que tienen legítimamente tiene ganas de ser candidatos a presidente. Se respeta”, señaló.

Otro episodio que tiñó la previa de la cumbre del PJ bonaerense fue la presentación por parte del intendente de José C. Paz en uso de licencia y actual vicepresidente primero de la Cámara alta, Mario Ishii, de un proyecto de ley que declara la emergencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, que busca asociar el problema del hambre en el principal distrito del país con supuestos déficits de gestión de Kicillof, recibió el visto bueno de Mayra Mendoza, que le puso “like” a la publicación de uno de los eternos caciques del conurbano.

La reunión en la sede del PJ bonaerense se desarrolló a puertas cerradas y tuvo como principal tema de debate la renovación de los padrones de afiliados, un punto en que el Movimiento Derecho al Futuro y La Cámpora también tienen fuertes diferencias.

Al final del encuentro, se dio a conocer un documento final de consenso con feroces críticas al modelo de Javier Milei.

El comunicado

Desde el Consejo del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires alzamos nuestra voz en defensa de los bonaerenses que hoy sufren el desprecio y la insensibilidad de un Gobierno Nacional decidido a romper los lazos de solidaridad que unen a nuestra comunidad. El actual modelo de Milei no es más que un plan de asfixia que atenta contra la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la Nación, pilares innegociables de nuestra doctrina.

Por ello, desde el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires respaldamos firmemente el reclamo legítimo de nuestro Gobierno Provincial ante un Gobierno Nacional que ha decidido, por decreto y con crueldad, darle la espalda al 38% de los argentinos y argentinas.

No estamos ante una simple discusión de números o planillas técnicas. Estamos ante una decisión política de un gobierno nacional que, de manera deliberada busca ahogar al principal motor productivo del país, abandonando a los y las bonaerenses.

Ajustan a nuestros abuelos y a los más necesitados, reteniendo fondos que deben destinarse a la seguridad social. También atacan la educación de nuestros hijos, al eliminar el FONID, porque para ellos el conocimiento no es un derecho, sino un gasto. Desprecian la salud y la vida, cortando la entrega de medicamentos esenciales del Plan Remediar, dejando a los más humildes a merced del desamparo. Y castigan al trabajador, quitando los subsidios al transporte y frenando la obra pública, con la retención indebida de recursos provenientes del impuesto sobre los combustibles, que genera empleo y dignidad en cada rincón de nuestro territorio.

Asimismo, es una injusticia atroz que nuestra Provincia, que aporta el 40% de los recursos nacionales, reciba apenas poco menos del 7% de lo recaudado en el primer trimestre de este año. Este desfinanciamiento inédito se conjuga con indicadores sociales alarmantes: familias que ya no llegan a fin de mes, salarios que se pulverizan y una demanda alimentaria desesperada que el Gobierno Nacional se niega a asistir recortando el financiamiento al Sistema Alimentario Escolar y los Comedores Comunitarios.

Este proceso se da en un marco de persecución política para intentar disciplinar a las mayorías populares y anular a su dirigencia. El peronismo bonaerense repudia la condena y proscripción de la presidenta del Partido Justicialista en el orden nacional, Cristina Fernández de Kirchner, y exige su liberación. Así como también reiteramos el pedido humanitario por la situación del compañero Julio De Vido.

Frente al egoísmo del mercado y la crueldad del ajuste, el peronismo bonaerense reafirma su compromiso con la construcción de una alternativa para un futuro mejor, con protección de la industria nacional y fortalecimiento del trabajo. Por estos motivos, convocamos al peronismo bonaerense a sumarnos a la marcha del 30 de abril a la Plaza de Mayo en la antesala del Día del Trabajador.

Con la fe intacta en el destino de nuestra Patria, convocamos a todos los sectores a defender a nuestro país frente aquellos que quieren rematarlo. Militaremos de corazón para cumplir con el sueño de Perón de una Argentina justa, libre y soberana.